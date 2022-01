पिता की तलाश में बन गई मां, बिछड़े बेटे को देख भर गई आंखें

52 साल की क्रिस्टीन (Kristin Shoonveld) अब अपने पिता के बारे में जानना चाहती थी. हालांकी उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें अब इसकी ज़रूरत नहीं थी. फिर भी मन की तसल्ली के लिए वो जानना चाहती थी वास्तविक पिता (Biological father) का नाम और पहचान. इसके लिए घर पर DNA की होम किट लाकर उन्होंने टेस्ट किया लेकिन तब उन्हें एहसास भी नहीं था कि बाप की तलाश में बेटे से हो जाएगी मुलाकात.

क्रिस्टीन एक गोद ली गई बच्ची (Adopted child) थीं. वो ऐसे दंपति का दर्द समझती थी जिन्हें औलाद का सुख नहीं मिल पाता. लिहाज़ा उन्होंने 25 की उम्र में अपने Eggs डोनेट करने का फैसला किया था. एक दंपति को एग्स डोनेट किया और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गईं. फिर ज़िंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि कभी बच्चे न पैदा करने का फैसला करने वाली आज भरे पूरे परिवार के साथ है.

बेटा भी कर रहा था मां की तलाश

DNA के रिज़ल्ट के बाद अमेरिका में इंडियाना (Indiana, US) के एक स्पेशल नीड वर्कर ने एक सूची (Database) को खंगाला तो एक लड़के का नाम उसमें दर्ज था जिसकी मां का नाम क्रिस्टीन शूनवेल्ड था. बेटे के बारे में सुनकर क्रिस्टीन सोच में पड़ गई. पहले तो उन्हें भरेसा ही नहीं हुआ फिर उन्हें याद आई 25 साल पहले की वो बात जब उन्होंने एक दंपति को अपने एग्स डोनेट किए थे. दरअसल कैलिफोर्निया के रहने वाला पारकर (Parker, from Santa Cruz in California) भी अपनी वास्तविक मां के बारे में जानना चाहता था लिहाज़ा उसने अपना नाम सूचीबद्ध करा दिया था. क्रिस्टीन ने उसकी प्रोफाइल चेक की तो खुद की शक्ल से मिलता जुलता चेहरा देखकर दंग रह गई. अब वो भी अपने बेटे से मिलने के लिए बेताब हो गई थी.

सौ.फेसबुक: 25 साल बाद वास्तविक बेटे से मिली क्रिस्टीन

पारकर और निक के साथ पूरा हुआ परिवार

क्रिस्टीन ने कभी अपना बच्चा पैदा नहीं किया. वर्तमान में उसके साथ रह रहा उसका बेटा निक (Nick) उसे एक स्कूल में काम करने के दौरान मिला था, जो डाउन सिंड्रोम का शिकार था. निक की मां ग्रेस से भी क्रिस्टीन की मुलाकात हुई. ग्रेस कैंसर से जूझ रही थी. कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई. निक क्रिस्टीन के दिल के बेहद करीब था. वो ये सोचकर घबरा जाती की अब निक और उसके पिता एक दूसरे को कैसे संभालेंगे. निक की देखभाल करते-करते क्रिस्टीन और निक के पिता ब्रायन करीब आए और दोनों ने 2018 में शादी कर ली. उधर उनका अपना बेटा पारकर भी सोशल मीडिया के ज़रिए इनसे जुड़ गया. और फिर दोनों की मुलाकात मुमकिन हुई. निक ये जानकर बेहद खुश है की उसे एक बड़ा भाई मिल गया है. लेकिन क्रिस्टीन की अपने पिता को पाने की तलाश अब तक पूरी नहीं हुई जिसकी उम्मीद में उन्होंने DNA टेस्ट किया था.

