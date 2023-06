IAS और IFS अफसर का सपना लिए हर साल देश के लाखों युवा यूपीएससी परीक्षा (UPSC Exam) में शामिल होते हैं, लेकिन कुछ ही लकी होते हैं दुनिया के सबसे कठ‍िन माने जाने वाले इस एग्‍जाम को क्‍ल‍ियर कर अफसर बनते हैं. कई अभ्यर्थी प्र‍िलिम्‍स और मेन्‍स तो क्‍ल‍ियर कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्‍यू में जाकर अटक जाते हैं. क्‍योंकि इसमें अक्‍सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो ट्रिकी होते हैं. आपका सिर चकरा सकते हैं. लेकिन असली परीक्षा तो यही है. IFS परवीन कासवान ने भी अपने इंटरव्‍यू का एक सवाल शेयर किया है, जिसका उन्‍होंने सफलतापूर्वक जवाब दिया था.

भारतीय वन सेवा के अध‍िकारी (IFS Parveen Kaswan)ने ट्विटर पर लिखा, मेरा सिविल सर्विस इंटरव्‍यू ! साक्षात्‍कार ले रहे बोर्ड के तीसरे मेंबर ने पूछा-हम अंतरिक्ष मिशन पर करोड़ों खर्च कर रहे हैं और यहां इतनी गरीबी है, आप इसे कैसे देखते हैं? परवीन ने बताया कि उन्‍होंने क्‍या जवाब दिया. कहा- सर, मुझे लगता है कि दोनों चीजें नेचर में प्रतिस्पर्धी नहीं हैं. अगर पीछे चलते हैं तो 1928 में डॉ. सीवी रमन समुद्र के पानी के रंग के बारे में बात कर रहे थे. साथ ही, रमन स्‍कैटर‍िंग का विचार भी लेकर आए. आज मेडिकल साइंस समेत कई क्षेत्रों में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है. ऐसी चीजों में समय लगता है, लेकिन रिजल्‍ट काफी अच्‍छा आता है.

My Civil Service interview !!

“3rd Board Member: We are spending crores on space missions and here we do have such a poverty, how do you see it ??

Me: Sir, I think both the things are not competitive in nature. Back in 1928 Dr. CV Raman while enquiring about the colour of Sea…

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) June 2, 2023