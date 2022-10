Video: आंखे निकालकर डरा देता है शख्स, घूर-घूर कर बना डाला गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड

दुनिया में नाम कमाना आसान नहीं होता. कुछ ऐसा कर पाना की विश्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो जाए ये तो और भी ज्यादा मुश्किल भरा काम हो जाता है. कुछ अलग, कुछ अनोखा, कभी कभी कुछ अतरंगी करना भी बड़े काम का साबित होता है. जो आपको अलग पहचान दिलाने और लोगों की नजरों में अलग दिखने के लिए काबिल बनाता है. एक ऐसा ही शख्स हैं जिसे कुदरत ने ऐसी आंखें दी हैं, जिसका इस्तेमाल कर वो न सिर्फ लोगों को डराता है बल्कि आंखों की बलबूते गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुका है.

एक शख्स ने आंखे निकालकर ऐसा डराया की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया. सिडनी डे कार्वाल्हो अपनी आंखों की पुतलियों को पूरी तरह बाहर निकाल सकते हैं. जिसे देखकर कोई भी दहशत में आ जाएगा. लेकिन टैलेंट उन्हें कुदरत ने दिया है. जिसके बलबूते वो दुनिया में नाम कमा रहे हैं. यकीन मानिए गोटियों जैसी आंखे देख आप भी डर जाएंगे.

आंखों की पुतलियों को बाहर निकालकर डराता है रिकॉर्ड होल्डर!

आंखों की पुतलियों को डरावने अंदाज में बाहर निकाल कर न सिर्फ लोगों का ध्यान खींचते हैं बल्कि ऐसी अनोखी प्रतिभा के धनी होकर गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने में कामयाब रहे सिडनी. सिडनी अपनी आंखों को इतना ज्यादा फैला सकते हैं जो आम लोगों के लिए आसान नहीं है. कुदरत ने उन्हें इस रेयर कंडीशन से नवाजा है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने अपने 2023 के ऐडिशन में सिडनी को भी जगह दी है. पिछले साल 10 जनवरी को ब्राज़ील के साउथ पालों में सिडनी ने आंखो को बाहर निकालने का कारनामा दिखाया था. जिसके बाद एक ऑप्टोमेट्रिस्ट ने प्रोप्टोमीटर नाम की मशीन सिडनी कार्वाल्हो की आंख के फैलाव को मापा और फिर उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मिली. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक, सिडनी ने 2007 में 1.2 सेमी का रिकॉर्ड तोड़ा था.

Sidney loves to scare people on the street with his incredible eye-popping ability! 👀 pic.twitter.com/QpBJXmh9tJ

— Guinness World Records (@GWR) October 19, 2022