फीते की तरह लहराते देख लोग हुए कंफ्यूज़, समुद्री जीव को किसी ने कहा सांप तो किसी को लगी मछली

समंदर की दुनिया इतनी खूबसूरत रहस्यमयी होती है कि बस देखते ही रह जाए. नीले पानी में तमाम तरह के ऐसे जीव जंतु हैं जिनमें से कुछ से ही हमारा आमना सामना हुआ होगा. या फिर तस्वीरों या वीडियोज के जरिए हमने कभी उन्हें देखा होगा. उसके अलावा भी न जाने कितने ही रहस्य समंदर अपनी गहराई में समेटे हुए है. कुछ ऐसे जीव भी हैं जिन्हें देख हम अचरज में पड़ सकते हैं उनकी खूबसूरती को देखकर दंग हो सकते हैं. एक ऐसे ही रंगबिरंगे समुद्री जीव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है

Wildlife viral series में ट्विटर के @DepthsBeIow पर शेयर एक वीडियो में समंदर के भीतर लहराते रंग बिरंगे जीव को देख लोग सोच में पड़ गए. तेजी से सरपट भागते जीव को किसी ने सांप समझ लिया तो कोई उसे मछली समझ रहा था. मगर असल में उस समंदर का करंट कहा जाता है जिसका नाम है रिबन ईल. वीडियो को 9 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले हैं.

A beautiful adult male ribbon eel in open water, looking for a new home! pic.twitter.com/8VYnHsPsXz

