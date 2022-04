न लॉकडाउन, न ही युद्ध, फिर भी 25 लाख रुपये में बिक रहा है एक बर्गर, जानिए पूरा मामला ...

किसी स्नैक की कीमत ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 1-2000 या फिर बहुत ज्यादा तो 4-5000 तक, लेकिन अगर एक बर्गर (Over Expensive Burger) जैसे सामान्य स्नैक की कीमत लाखों में पहुंच जाए तो सुनकर दिमाग चकरा ही जाएगा. कुछ ऐसा ही हुआ अमेरिका (United States News) के एक बेसबॉल स्टेडियम में, जहां एक बर्गर की कीमत 25 लाख रुपये तक पहुंच गई.

ऐसा हुआ अटलांटा के ट्रुइस्ट पार्क में. यहां जॉर्जिया की ओर से विजिटर्स को एक खास बर्गर ऑफर किया जा रहा है, जिसकी कीमत सामान्य बर्गर की तुलना में लाखों गुना ज्यादा है. फिर क्या था, मैच छोड़िए ये ईवेंट इस बेहद महंगे बर्गर की वजह से ही सुर्खियों में आ गया.

सोशल मीडिया पर हिट है बर्गर

बर्गर की कीमत सुनकर यकीन मानिए आपका भी दिमाग दहल जाएगा. जिसे दुनिया के कुछ सस्ते और टिकाऊ फास्ट फूड के तौर पर जाना जाता था, उसकी कीमत बेसबॉल स्टेडियम में $33,000 यानि भारतीय मुद्रा में करीब 25 लाख रुपये रखी गई है. ये कोई मज़ाक नहीं है, बल्कि सौ फीसदी सच है कि एक बर्गर की कीमत 25 लाख रुपये रखी गई है. हां, अगर आपको ये कीमत ज्यादा लग रही है तो यहां एक ‘सस्ता बर्गर’ भी मौजूद है. इसकी कीमत $151 यानि भारतीय मुद्रा के मुताबिक ‘सिर्फ’ 11, 465 रुपये का है.

The Atlanta Braves are selling a ‘World Champions Burger’ that has all the fixings!

For $151, you also get a replica World Series ring with your order.

OR

For $25,000, it comes with a limited-edition World Series ring. 😳

(📸: @FOX5Atlanta) pic.twitter.com/lbNTYf5uQy

— TSN (@TSN_Sports) April 5, 2022