याद के तौर पर 'ज़िंदा बम' घर ले जा रहा था शख्स, सिक्योरिटी चेक पर दिखते ही मची भगदड़ !

जब लोग दुनिया के अलग-अलग देशों में घूमने जाते हैं, तो लौटते हुए अपने साथ कुछ न कुछ यादगार (World Tour and Souvenir) के तौर पर लेकर आते हैं. आमतौर पर ये चीज़ खास उस देश की पहचान होती है. हाल ही में एक अमेरिकन परिवार घूमने के लिए इज़राइल पहुंचा तो आते वक्त उसने अपने साथ बैग में ऐसी चीज़ (US family try to take unexploded bomb shell at home) रख ली, जिसे दिखाते ही एयरपोर्ट पर हंगामा मच गया.

मामला इज़राइल (Israel News) के मुख्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेन गुरियोन ( Ben Gurion Airport in Tel Aviv ) का है. तेल अवीव के अमेरिका (United States News) के लिए अपनी फ्लाइट लेने पहुंचे परिवार ने सिक्योरिटी चेक पर अपना सारा सामान दिखाया. उनके पास इज़राइल से अमेरिका ले जाने की एक यादगार चीज़ भी थी. ये चीज़ कुछ और नहीं बल्कि 1967 में हुए युद्ध के दौरान का ज़िंदा बम था, जिसे देखते ही एयरपोर्ट अथॉरिटी समेत पैसेंजर्स के भी होश फाख्ता हो गए.

भला ‘ज़िंदा बम’ कौन ले जाता है?

तेल अवीव के Ben Gurion Airport पर पिछले गुरुवार को ये घटना घटी. यहां मौजूद एक अमेरिकन परिवार ने सिक्योरिटी चेक पर बड़े ही आराम में एक ज़िंदा बम दिखाया. परिवार का कहना था कि उन्होंने इज़राइल अधिकृत गोलन हाइट्स विजिट के दौरान वहां से याद के तौर पर एक पुराना बम उठा लिया, जो फटा नहीं था. वे इसे स्मृति चिह्न के तौर पर इसे अपने साथ घर ले जाना चाहते थे. प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक अमेरिकन आदमी ने बड़े आराम से अपने बैग से उसे निकालकर सिक्योरिटी स्टाफ को दिखाया और कहा कि वो इसे सूटकेस में नहीं रख सकता.

एयरपोर्ट पर मचा बवाल

सिक्योरिटी ऑफिसर ने बम देखने के बाद आस-पास का इलाका खाली करने को कहा लेकिन किसी दूसरे यात्री को लगा कि वो आतंकवादी हमले की बात कर रहा है. फिर क्या था, वहां मानो भगदड़ मच गई. कोई जमीन पर लेट गया तो कोई भागने का रास्ता ढूंढने लगा. करीब 5 मीटर के इलाके में भगदड़ मची रही. अमेरिकन शख्स जो बम लेकर आया था, उसे 1967 में हुए इज़रायल-सीरिया युद्ध का बताया जा रहा है. उस वक्त 6 दिन के युद्ध के दौरान गोलन हाइट्स में भारी बमबारी हुई थी और वहां अब भी ज़िंदा बम मिलते रहते हैं. अमेरिकन परिवार से पूछताछ के बाद उन्हें फ्लाइट में बोर्ड कराया गया.

