सदी के अंत तक बढ़ जाएगी इंसान की औसत उम्र, 125-130 तक आराम से ज़िंदगी जी सकेंगे लोग

कोरोना (Coronavirus)और तमाम तरह की बीमारियों से ज़िंदगी को हो रहे खतरे के बीच एक अच्छी खबर है. रिसर्चर्स ने दावा (Reserchers Claim Human lifespan Would be 125-130 Years) किया है कि इस सदी के अंत तक इंसानों की औसत उम्र में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो सकती है. स्टडी में तो ये भी कहा गया है कि इंसान औसतन 125-130 साल का जीवन जीने लगेंगे.हालिया स्टडी सौ वर्ष के पार का जीवन जी रहे लोगों पर की गई. इस रिसर्च में वे कुछ खास लोग शामिल थे, जिन्होंने सौ साल उम्र पार कर ली है. इस ग्रुप में 110 साल की उम्र वाले कई लोग शामिल थे. स्टडी में पाया गया कि 110 से ज्यादा की उम्र के लोगों की क्लब में शामिल होने की तादाद बढ़ती जा रही है. दुनिया भर से लोग इसमें शामिल हो रहे थे. इसका मतलब है कि लोगों की औसत आयु (Human Lifespan) भी बढ़ रही है. Bayesian theory पर इस रिसर्च को किया गया है, जिसमें संभावनाओं के आधार पर निष्कर्ष दिया जाता है.स्टडी में ये तो कहा ही गया है कि इंसान की उम्र वर्ष 2100 आने तक 125-132 साल तक हो चुकी होगी, इसकी वजह भी बताई गई है. शोध कहता है कि अगर लोगों की जिजीविषा इस तरह बढ़ी है तो इसकी वजह है- अच्छा खाना, साफ पानी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं. University of Washington की ओर से की गई इस स्टडी में लीड ऑथर Michael Pearce कहते हैं कि 'लोग मानवता के चरम पर हैं. हम जांत पर जा रहे हैं, ओलंपिक में सबसे तेज़ दौड़ सकते हैं तो ये भी होना चाहिए कि हम कितना ज्यादा जी सकते हैं.' दुनिया भर में करीब 10 लाख लोग ऐसे हैं, जो 100 साल पूरे कर चुके हैं. 600 लोग ऐसे हैं जो 100 साल के ऊपर 110 या 120 तक पहुंचे हैं. हालांकि धीरे-धीरे उनकी जीने की क्षमता और बढ़ती जा रही है.लंबी उम्र के लिए कोई जादू नहीं होगा, बल्कि हमारी लाइफस्टाइल हमें लंबी उम्र देगी. भरपूर पोषण, साफ पानी, स्वच्छता और मेडिकल क्षेत्र में बढ़ते कदम इंसान को लंबी उम्र का वरदान देंगे. आर्थिक और सरकारी नीतियां इंसान के स्वास्थ्य और लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं. Human Lifespan को लेकर स्टडी बताती है कि 68 फीसदी लोग 124 साल का जीवन जी सकेंगे जबकि बाकी 13 फीसदी ऐसे होंगे जो 130 तक भी पहुंच सकते हैं. 135 की उम्र तक पहुंचना बेहद मुश्किल होगा. स्टडी में अमेरिका, जापान, कनाडा और ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देशों के बुजुर्गों को शामिल किया गया था.