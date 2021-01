कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकेगा फेस मास्क, अमेरिकी वैज्ञानिकों के रिसर्च में सामने आई ये बात!

कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण से अभी पूरी दुनिया जूझ रही है. ऐसे में अमेरिकी शोधकर्ताओं (US Researchers) की ओर से एक ऑनलाइन स्टडी की गई है, जिसमें बताया गया है कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए फेस मास्क (Face Mask) पहनना एक कारगर तरीका है. इस रिसर्च में वाशिंगटन डीसी समेत अमेरिका के 50 राज्यों के तीन लाख लोगों को शामिल किया गया. इसमें साफ हुआ कि फेस मास्क पहनने से काफी हद तक कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है.अमेरिकी विशेषज्ञों की यह स्टडी रिपोर्ट लैंसेट डिजिटल हेल्थ (Lancet Digital Health) नामक पत्रिका में भी प्रकाशित हुई है. यह स्टडी 3 जून से 27 जुलाई 2020 के बीच में की गई, जिसमें बताया गया है कि अगर 10 प्रतिशत लोग मास्क पहनते हैं तो कोरोना संक्रमण को तीन गुना तेजी से रोका जा सकता है. इसकी वजह से कोई संक्रमित व्यक्ति 1 या उससे भी कम को संक्रमण फैला पाएगा. स्टडी में यह भी कहा गया है कि पूरी तरीके से ढके हुए मुंह से संक्रमण की रफ्तार को नियंत्रित किया जा सकता है.इस स्टडी में शामिल बोस्टन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल (Boston Children's Hospital) और बोस्टन विश्वविद्यालय (Boston University) से प्रोफेसर बेन रेडर ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं तो मास्क पहनना जरूरी है. हालांकि, हमें सामाजिक दूरी बनाए रखनी चाहिए. बता दें कि रिसर्चर ने लोगों के इस डेटा को वेब डेस्क सर्विस के द्वारा जुटाया था. इसकी तुलना गूगल पर मौजूद लोगों के डेटा से भी की है और उनकी सहमति के बाद ही इसे शेयर किया. लोगों ने इस सर्वे में यह भी कहा कि जब वे सुपरमार्केट जाते हैं तो मास्क पहनना नहीं भूलते, लेकिन परिवार और दोस्तों से मिलने के दौरान ऐसा नहीं करते.बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क को अनिवार्य माना है. WHO ने अपनी गाइडलाइन में कहा है कि जहां पर कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले हैं, वहां के लोगों को स्कूल, ऑफिस आदि जगहों पर मास्क जरूर पहनना चाहिए. वहीं, अगर बाहर से कोई घर के अंदर आता है, तब भी संक्रमण रोकने के लिए मास्क पहनना जरूरी है. साथ ही लोगों से यह भी कहा गया है कि अगर 1 मीटर की सामाजिक दूरी संभव नहीं हो पा रही है तो उनको बाहर मास्क पहनना जरूरी है.