यूपी का ये शख्स अपनी तीन मंजिला घर पर करता है ऑर्गेनिक खेती, हर साल होती है 70 लाख की कमाई

Organic Farming: ये ज़माना ऑर्गेनिक खेती का है. यानी इस तरह की खेती में केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया जाता. ऐसे प्रोडक्ट की बाज़ार में भारी डिमांड है. लिहाजा ग्राहक इसके लिए अच्छी खासी कीमत देने के लिए तैयार रहते हैं. ज़ाहिर है इसका फायदा किसानों को हो रहा है. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के एक शख्स का वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से सब्जियां उगाकर 70 लाख रुपये सलाना कमाते हैं.

वीडियो ने यूएनईपी के पूर्व कार्यकारी निदेशक, एरिक सोलहेम का भी ध्यान खींचा, है. उन्होंने इस वीडियो को रीट्वीट किया है. वीडियो में उत्तर प्रदेश के बरेली के रामवीर सिंह अपने तीन मंजिला घर में बिना मिट्टी या केमिकल के सब्जियां उगाते नजर आ रहे हैं. वो स्ट्रॉबेरी, फूलगोभी, भिंडी और कई अन्य फल और सब्जियां उगाते हैं. उनके तीन मंजिला घर में भी 10,000 से अधिक पौधे हैं.

मिट्टी की आवश्यकता नहीं

रामवीर के पास विंपा ऑर्गेनिक और हाइड्रोपोनिक्स नामक एक कंपनी भी है, जो हर साल 70 लाख रुपये की कमाई करती है. वीडियो से ये भी पता चला कि उसने हाइड्रोपोनिक्स का उपयोग करके अपने घर को एक खेत में बदल दिया. इस तकनीक में मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है और यह 90% तक पानी बचा सकती है. रामवीर ने इस सिस्टम को लगाने में दूसरों की भी मदद की है. इस वीडियो के साथ कैप्शन में यह भी लिखा है, “वाह! यूपी, भारत का यह आदमी बिना मिट्टी या रसायन के तीन मंजिला घर में 70 लाख सब्जियां उगाता है.

