शख्स ने 1192 किलोमीटर से ऑनलाइन मंगाया खाना, डिलीवरी ब्वॉय ने दिया शानदार जवाब !

दुनिया में एक से बढ़कर (Weird People Around the World) एक लोग हैं. जो चीज़ें हमें सोचने में ही असंभव लगती हैं, कुछ लोग दूसरों से बड़ी आसानी से एक्सपेक्ट कर लेते हैं. कुछ ऐसी ही अजीबोगरीब डिमांड (Bizarre Request from Customer) एक शख्स ने रेस्तरां के डिलीवरी ब्वॉय (Online Food Delivery) से रखी. उसने अपने लिए स्पेशल खाना 1000 किलोमीटर दूर एक रेस्तरां (Man Ordered Food from 1000 Km Away) से मंगाया और उसे उसी रात घर पहुंचाने का वक्त दे दिया. आप ही बताइए ये संभव है क्या?

जब डिलीवरी ब्वॉय को ये ऑर्डर मिला, तो वो बेचारा इस कैलकुलेशन में लग गया कि आखिर इतना दूर खाना पहुंचाने अगर वो गया, तो उसे बदले में कितने पैसे लगेंगे? आखिरकार जब उसने सारा हिसाब-किताब लगा लिया, तो उस शख्स को शानदार जवाब दिया. Kaelum Grant नाम के इस डिलीवरी ब्वॉय ने खुद TikTok पर लोगों को अपने साथ हुआ ये अजीबोगरीब वाक्या बताया है.

हज़ार किलोमीटर दूर से चाहिए था खाना

आमतौर पर 10-15 किलोमीटर दूर से खाना पहुंचाना आसान होता है, लेकिन अमेरिका के ओहिया में केलम ग्रांट ( Kaelum rant ) नाम के शख्स को जब 741.1 मील की दूरी पर खाना पहुंचाने का ऑर्डर मिला, तो वे हैरान रह गए. ये फूड ऑर्डर उन्हें रोडे आइलैंड (Rhode Island) में पहुंचाना था. अगर डिलीवरी के लिए केलम पूरा दिन भी ट्रैवेल करते तो उन्हें ऑर्डर पूरा करने पर सिर्फ $9.25 यानि 694 रुपये मिलने वाले थे. ऑर्डर के मुताबिक केलम को उस शख्स तक रात करीब 10 बजे तक खाना पहुंचा भी देना था. ऐसे में उन्हें कस्टमर के लिए एक ज़बरदस्त जवाब सूझा.

डिलीवरी ब्वॉय ने कहा- खुद बना लो सैंडविच

अपने TikTok अकाउंट से घटना के बारे में बताते हुए केलम ने कहा कि उन्होंने रोडे आइलैंड में रहने वाले कस्टमर को एक मज़ेदार सुझाव देते हुए कहा कि उन्हें खुद अपने लिए सैंडविच बना लेना चाहिए क्योंकि खाना उन तक नहीं पहुंचने वाला. इसके बारे में भूल जाओ कि खाना आ रहा है. आप मुझे 625 रुपये के लिए 1192 किलोमीटर की एडवेंचरस ट्रिप पर भेजना चाहते हैं? केलन का ये रिएक्शन खूब वायरल हो रहा है. उनके वीडियो को 45 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा और 15 लाख से भी ज्यादा लाइक्स मिले हैं.