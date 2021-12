शाकाहारी पति से छिपकर मटन चबाती थी महिला, पता चलते ही मिल गई धमकी vegetarian husband caught wife eating nonveg secretly says pyar chahiye yaa mutton sankri

पति और पत्नी के बीच नोकझोंक (Husband-Wife Fights) तो होती ही रहती है. लड़ाई-झगड़े के बीच भी उनका प्यार बना रहता है. लेकिन कई बार छोटी चीजों को लेकर शुरू हुई तकरार भीषण रूप ले लेती है.हाल ही में सोशल मीडिया पर एक शाकाहारी पति ने अपनी मांसहारी पत्नी को तलाक की धमकी दे लोगों को हैरान कर दिया. पति का दावा है कि पत्नी ने शादी से पहले नॉन-वेज छोड़ने का वादा किया था. लेकिन अब वो छिपकर मटन (Wife Caught Eating Non Veg Secreltly) खा रही है.

सोशल मीडिया साइट पर एक अखबार की कटिंग वायरल हो रही है. इस कटिंग के मुताबिक़, शख्स की पत्नी उससे छिपकर बाहर मटन खाती थी. पति को पहले से ये जानकारी थी कि उसकी पत्नी नॉन-वेज प्रेमी है. लेकिन उसने शादी से पहले ही अपनी पत्नी से नॉन-वेज छोड़ने की बात साफ़ कर दी थी. शख्स का आरोप है कि महिला ने पहले नॉन वेज छोड़ देने ला प्रॉमिस किया था. लेकिन बाद में वो मुकर गई और छिपकर मटन खाती रही.

हाल ही में शख्स को पता चला कि उसकी पत्नी छिपकर अभी भी मटन खा रही है. ये हान्ने के दिल टूट गया क्यूंकि उसकी बीवी ने मटन छोड़ देने का प्रॉमिस किया था. शख्स का कहना है कि महिला बहुत सुन्दर थी इसी वजह से उसने शादी को हां कर दिया था. लेकिन तब उसने नॉन-वेज छोड़ने का प्रॉमिस किया कह उसे मटन काफी पसंद है और वो मटन खाना नहीं छोड़ सकती.

As a mutton lover myself, I can relate to the wife https://t.co/AYkeOxqOdx

