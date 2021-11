Weird Food: इंटरनेट पर वायरल हुआ Oreo पकौड़ा, लोग बोले- 'अब दुनिया रहने लायक नहीं'

अजीबोगरीब खाने ( Bizarre Food Combination ) की बात करें, तो दुनिया एक से बढ़कर एक अनोखे कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे. हाल ही में इंटरनेट पर एक ऐसा ही फूड कॉम्बिनेशन वायरल (Weird Food Combination) हो रहा है- ओरियो बिस्किट के पकौड़े (Oreo Biscuit Pakoda Video).

कुछ दिन पहले ही ओरियो मैगी (Oreo Maggi) और मैगी आइसक्रीम (Maggi Ice cream) जैसे फूड कॉम्बिनेशन इंटरनेट पर लोगों की गालियां खा चुके हैं. एक शख्स ने तो कोल्ड ड्रिंक में पिज्ज़ा ही डुबोकर खा लिया था. अब ऐसा ही एक बेहद अजीब पकौड़ा (Oreo pakoda Video) सोशल मीडिया (Viral On Social Media) पर लोगों के दिमाग की दही कर रहा है. ये पकौड़ा चॉकलेट एंड क्रीम बिस्किट ओरियो से बना हुआ है, जिसे देखकर लोगों को उल्टी आ रही है.

बेसन में लपेटकर परोसते हैं ओरियो पकौड़े

इस अजीबोगरीब आविष्कार को शेयर किया है यूट्यूब चैनल ‘Foodie Incarnate’ ने. इस चैनल को चलाने वाले फूड व्लॉगर अमर सरोही (Food Blogger Amar Sirohi) खुद भी इस डिश को खाकर सदमे में चले गए. अहमदाबाद में मिलने वाले इस पकौड़े में बाकायदा ओरियो बिस्किट को बेसन के घोल में लपेटा गया और फिर उसे कड़कते तेल में तलकर निकाला गया. इसे खजूर की चटनी और हरी मिर्च के साथ सर्व किया गया. खुद फूड ब्लॉगर के गले से भी मुश्किल से ओरियो पकौड़ा नीचे उतर पाया.

लोगों ने कहा- अब खत्म हो जानी चाहिए दुनिया

ओरियो पकौड़ा जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोग सदमे में चले गए. हर किसी ने इस घटिया डिश पर अपने क्रिएटिव कमेंट देने शुरू कर दिए. एक यूज़र ने कहा – प्लीज़ इसे मत दिखाओ.

Stop bringing this on my timeline again and again. Please. Nahi dekha jaata hai ab. 😑 pic.twitter.com/lqT7xsL14e

— ॐ = mc² (@spectreinalight) November 6, 2021