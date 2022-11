चोर को घर में नहीं मिला कीमती सामान, तो 79 साल के बुजुर्ग के प्राइवेट पार्ट में घुसा दी बीयर की बोतल

Viral News: वेनेजुएला से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. एक 79 साल के बुजुर्ग के प्राइवेट पार्ट में चोरों ने बीयर की बोतल घुसा दी. तुरंत इस शख्स की सर्जरी की गई और बोतल को बाहर निकाली गई. लेकिन ये सर्जरी आसान नहीं थी. डॉक्टरों को इसमें काफी समय लगा. अब उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है.

ब्रिटिश अखबार मिरर के मुताबिक 79 साल के इस बुजुर्ग का नाम जारी नहीं किया गया है. बुजुर्ग ने कहा कि सेंट्रल वेनेज़ुएला के पालो नेग्रो में तीन लोग उनके घर में घुस गए. इसके बाद घर में कोई क़ीमती सामान नहीं मिलने पर वो बेहद नारज़ हो गए. इसके बाद चोरों ने उनके प्राइवेट पार्ट के पिछले हिस्से में बीयर की बोतल घुसा दी. उन्हें गंभीर दर्द में ला ओवलेरा अस्पताल गया. एक्स-रे दिखाया गया कि बोतल उसके एनस में फंसी हुई थी. बोतल का अगला हिस्सा काफी अंदर चला गया था.

