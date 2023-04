ज़मीन छोड़ पुल पर लोगों ने बसा लिया घर, सपने जैसा खूबसूरत है नज़ारा! खुद ही देख लीजिए ...

Whole Township is on Bridge: आपने अब तक पुल पर सिर्फ छोटी-मोटी दुकानें ही देखी होंगी लेकिन किसी को पुल पर घर बनाकर रहते हुए शायद ही कभी देखा हो. हालांकि इस वक्त एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुल के ऊपर एक पूरी बस्ती बसी हुई दिखाई दे रही है. आपने शायद ही पहले कभी ऐसा नज़ारा देखा होगा.

इन दिनों पुल पर बनी एक बस्ती खूब चर्चा में है. इसे बिजनेस टाइकून हर्ष गोयनका ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. ये बस्ती आम गांवों और बस्तियों की तरह ज़मीन पर नहीं बल्कि हवा में कई फीट ऊंचाई पर एक पुल के ऊपर बसाई गई है. देखने वाले इसे परियों की बस्ती और सपनों का शहर कह रहे हैं.

इतनी खूबसूरत जगह पर रहना चाहेंगे?

जिस बस्ती का वीडियो वायरल हो रहा है, वो चीन के चोंगकिंग में मौजूद है. ये अपनी तरह की पहली बस्ती है, जो पुल पर बसी हुई है. पूरे ब्रिज पर लाइन से रंग-बिरंगे घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं. पुल के नीचे एक नदी बह रही है और ऊपर लोगों के सुंदर आशियाने देखने के बाद लोग इसे परियों की बस्ती करार दे रहे हैं. आमतौर पर ऐसी लोकेशन के लिए कॉमर्शियली लोगों को अच्छे-खासे पैसे चुकाने पड़ते हैं लेकिन ऐसी जगह पर लोगों के घर हैं.

दूर-दूर से देखने आते हैं लोग

चाइना डेली की रिपोर्ट के मुताबिक 400 मीटर लंबे ब्रिज पर ये टाउनशिप बसाई गई है, जो यहां आने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र है. यहां 13 हज़ार से ज्यादा पुल हैं. जो पुल बिना काम के हो चुके हैं, वहां स्टेडियम, एंटरटेनमेंट एरिया और पार्किंग लॉट में बदल दिया गया है. टाउनशिप के इस वीडियो को देखने के बाद लोग इससे खासे प्रभावित हैं. हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि इससे खतरा भी हो सकता है.

