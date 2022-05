बेंगलुरु के मशहूर स्कूल की छात्राओं का हुड़दंग, सड़क पर यूं नोचती दिखी एक-दूसरे के बाल

मां-बाप काफी मेहनत से पैसे कमाकर अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने में खर्च करते हैं. जितनी हैसियत होती है उससे कई अधिक पैसे लगाकर बच्चों को पढ़ाया जाता है. एल्कीन कुछ बच्चे अपने माता-पिता के इस बलिदान को समझ नहीं पाते और स्कूल में पढ़ाई लकी जगह मौज मस्ती करते नजर आ जाते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म में दिख रही बच्चियां सड़क पर जानवरों की तरह लड़ती नजर आई. ये आपस में एक-दूसरे के बाल नोचती और लात-घुसे चलाती नजर आईं.

वायरल हो रहा वीडियो बेंगलुरु के एक मशहूर स्कूल की लड़कियों का बताया जा रहा है. हालांकि, स्कूल अथॉरिटी ने अभी तक इस वीडियो पर कोई भी बयान नहीं दिया है. सिर्फ बच्चियों एक यूनिफॉर्म के आधार पर इंटरनेट पर लोगों के कमेंट में ये बात सामने आई है. इस वीडियो में कई बच्चियां सड़क पर आपस में लड़ते हुए नजर आईं. ये एक-दूसरे के ऊपर जानवरों की तरह टूट पड़ीं और खूब लात-घुसे चलाए. ये वीडियो कब का है और बेंगलुरु का है भी या नहीं, ये भी अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है.



इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो

ट्विटर पर एक शख्स ने अपने अकाउंट से लोगों से पूछा कि क्या किसी के पास वो वीडियो है, जो बेंगलुरु के कॉटन गर्ल्स गैंग की लड़ाई का है? इसके जवाब में Taha_shah0 नाम के यूजर ने ये वीडियो अपलोड किया. इसमें कई लड़कियां लड़ाई करती नजर आई. कोई लात चला रही थी तो किसी के हाथ में लकड़ी थी. सभी जानवरों की तरह एक दूसरे की पिटाई करती नजर आईं. सड़क के कुछ लोग बीच-बचाव करने आए लेकिन लड़ाई जारी रही.

Y’all need to even if y’all haven’t already 😭😭😭 pic.twitter.com/fBbJv9CXoc

— T.sh (@Taha_shah0) May 17, 2022