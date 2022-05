करीब 8 लाख व्यूज़ के साथ दो बिल्लियों का वीडियो गेम हो गया वायरल, एक की शरारत से तंग दूसरी ने जड़ा घूंसा

बिल्लियां खुद तो क्यूट होती ही हैं उनकी कुछ हरकतें उससे भी ज्यादा क्यूट होती हैं. जैसे दो बच्चे आपस में बैठकर कुछ करें और एक समय बाद उनमें आपस में हाथापाई न हो ऐसा नहीं हो सकता. बिल्लियों का हाल भी कुछ वैसा ही होता है. पल में तोला पल में माशा बन जाती हैं ये क्यूट कैट्स.

ट्विटर पर @Animalbelngjerk के अकाउंट पर दो बिल्लियों को वीडियो गेम के मज़े लेते देख यूज़र्स को इतना मज़ा आया कि 2 दिन में पोस्ट करीब 8 लाख व्यूज़ के साथ वायरल हो गई. दो बिल्लिया एक साथ बैठकर टेबलेट पर ब्लू व्हेल गेम का मज़ा उठा रही थी तभी बड़ी बिल्ली की हरकतों ने इतना परेशान किया कि उससे चिढ़कर छोटी बिल्ली ने उसे ये जबरदस्त घूंसा जड़ना शुरु कर दिया. आप भी देखिए ये मज़ेदार वीडियो…

गेम देखते हुए इंसानी बच्चों की तरह आपस में लड़ पड़ी बिल्लियां

बच्चों और कुछ जानवरों की हरकतें आपस में बहुत मेल खाती हैं. जैसे पपी हो या बिल्लिया. इंसान के बच्चों जैसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि जैसे इंसान के बच्चे वीडियो गेम , मेबाइल औऱ टीवी से बेहद प्यार करते हैं, ठीक वैसे ही बिल्लियां भी होती है. जैसे बच्चे अपना स्क्रिन टाइम नहीं छोड़ना चाहते, जैसे पूरी टाइन किसी न किसी स्क्रिन से चिपके रहना चाहते हैं ठीक वैसे ही कुछ बिल्लियों की हरकते भी होती हैं जो अक्सर कैमरे में कैद हो जाती है. हालिया वायरल वीडियो भी कुछ ऐसा ही है. जहां एक साथ दो बिल्लियां एक ही टैबलेट पर ब्लू व्हेल नाम का गेम देख रही थी.

He won’t let him play in peace pic.twitter.com/mHV15z5V5D

— Animals Being Jerks (@Animalbelngjerk) May 18, 2022