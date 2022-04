तपती गर्मी में बंदर को पानी पिलाते पुलिसवाले का वीडियो वायरल, जानवर के लिए इंसानियत को पसंद कर रहे लोग

इंसानियत किसी जगह, मौके ये जीव की मोहताज़ नहीं होती. इंसानियत वो है जो खुद दया और मदद के लिए बिना कहे आगे आए. जो भी ज़रूरमंद ह उसकी मदद करे. चाह वो इंसान हो या जानवर. यही सीख सभी को देनी भी चाहिए. दिल बड़ा हो मदद के हाथ फैलाने में वक्त नहीं लगता.

तपती गर्मी से बेहाल जानवरों को जहां भी देखे उनकी मदद करें. पानी और खाना दे. यही है इंसानियत. ट्विटर पर एक वीडियो लोगों ने खूब पसंद किया. जिसमें एक वर्दीवाला एक बंदर को पानी पिला रहा था. इस वीडियो में कोई करिश्मा नहीं है. फिर भी इन बेजुबानों के प्रति दया और का भाव देखकर लोगों को बहुत अच्छा लगा. और कांस्टेबल संजय घुडे ने का वीडियो वायरल हो गया.

Be kind wherever possible 💕💕

This video of constable Sanjay Ghude is circulating in SM for all the good reasons 🙏🙏 pic.twitter.com/oEWFC2c5Kx

