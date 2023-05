वायरल हो गया एयरहोस्टेस मां बेटी का वीडियो, फ्लाइट में कुछ इस अंदाज में दी मदर्स डे की बधाई, इमोशनल हुए लोग

मां हर किसी के लिए खास होती है. मां का दर्जा दुनिया में सबसे ऊपर रखा गया है. आपकी मां अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ती. आधुनिक युग की मां तो, अपने करियर और ख्वाहिशों के साथ-साथ अपनी बाकी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी बखूबी करना जानती है. जिसने उसे और सम्मान दिलाया है. हाल ही में पूरी दुनिया ने मदर्स डे को जमकर सेलिब्रेट किया. हर किसी ने सोशल मीडिया प्रोफाइल से लेकर वॉट्सऐप स्टेटस तक पर माँ की तस्वीरें लगाकर उन्हें ट्रिब्यूट दिया. लेकिन एक एयरहोस्टेस बेटी ने अपनी एयर होस्टेस माँ को खास अंदाज़ में दिल की बात बताई, जो सभी को इमोशनल कर गया.

ट्विटर अकाउंट @IndiGo6E पर शेयर वीडियो में फ्लाइट का वीडियो आपको इमोशनल कर देगा. दरअसल इस फ्लाइट में सवार थी मां बेटी की एयर होस्टेस जोड़ी. बेटी ने जब एयरहोस्टेस मां को खास अंदाज़ में मदर्स डे की बधाई दी तो देखने वाले इमोशनल हो गए. मां की आंखो से भी आंसुओं की धार बह निकली. वीडियो को 87 हज़ार से ज्यादा व्यूज़ मिले हैं.

फ्लाइट में मां बेटी की एयर होस्टेस जोड़ी

फ्लाइट में एक एयर होस्टेस अनाउंसमेंट करती नजर आएगी लेकिन एनाउंसमेंट यात्रियों के लिए नहीं थी बल्कि अपनी मां को ट्रिब्यूट करने के लिए थी मदर्स डे पर इस एयर होस्टेस बेटी ने अपनी एयर होस्टेस मां को अपने अनाउंसमेंट के जरिए खास तोहफा दिया उनके लिए दिल छूने वाली बात कह कर अपनी श्रद्धा और दिल की बात मां तक पहुंचाई यात्रियों को भी अपनी इस भावनाओं में शामिल किया. एयर होस्टेस बेटी अभी एयर होस्टेस मार्ग के लिए बेहद थैंकफुल थी लिहाजा वो सभी यात्रियों के सामने अपनी मां को ये सम्मान देना चाहती उनकी खासियत और उनका बड़प्पन बताना चाहती थी.

Happy Mother’s Day to the one who’s always had my back, on the ground and in the air. #HappyMothersDay #goIndiGo #IndiaByIndiGo pic.twitter.com/gHLZBZRmra

— IndiGo (@IndiGo6E) May 14, 2023