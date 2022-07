जीवनसाथी का एक दूसरे के प्रति समर्पण समझाता परिंदो का वीडियो, आंधी तूफान में भी थामें रखा एकदूजे का साथ

जीवन में जीवनसाथी चाहता तो हर कोई है मगर उसके असल मायने हर कोई नहीं जानता. हर कोई इस संबंध को निभाना नहीं जानता. न ही स ज़िम्मेदारी की गहराई और गंभीरता को समझ पाता है. पार्टनर या जीवनसाथी का मतलब है हर हालात में साथ निभाना, हालात अच्छे हों या बुरे, मुश्किल हो या आसान लेकिन एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना. लेकिन आजकल अच्छे दौर में तो सब साथ निभाते हैं लेकिन मुश्किल आते ही साथी साथ छोड़ जाते हैं. मगर बर्ड कपल ने साथी के साथ की ऐसी मिसाल पेश की कि दिल भर आएगा.

Wildlife viral series में परिंदों का एक दूसरे के प्रति समर्पण देख भावुक हो जाएंगे आप. ज़ोर के आंधी तूफान के बीच भी दो पक्षियों ने साझ छोड़कर भागने की बजाय एक साथ रहकर एकदूजे का साथ देकर मदद करते रहे. जीवनसाथी की एक दूसरे के प्रति क्या ज़िम्मेदारी होती है इस वीडियो ने समझाया, जिसे 12 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले.

परिंदों ने सिखाया साथी का मतलब, तेज़ आंधी में भी नहीं छोड़ा साथ

दो परिंदों का वीडियो इंटरनेट पर शेयर होते ही लाखों दिलो पर छा गया. वीडियो बिगड़े मौसम की तस्दीक कर रहा है, जहां एक तार पर बैठे दो परिंदे एक दूसरे को संभालने की कोशिश करते दिखे. तेज़ बारिश और आंधी के बीच दोनों ही मुश्किल से खुद को टिका पा रहे थे, फिर भी दोनों में से कोई भी एक दूसरे को छोड़कर वहां से उड़ने को तैयार नहीं था. भागने की बजाय दोनों बिगड़ते मौसम में एक दूसरे की हिम्मत और ताकत बनकर डटे रहे. वीडियो में दोनों परिंदों का एक-दूसरे के प्रति लगाव, केयर और प्यार साफतौर पर दिखाई दे रहा था. अपने- अपने पंख फैलाकर दोनों एक दूसरे का सुरक्षकवच बनना चाह रहे थे.

Being a partner means supporting each other in difficult times… Amazing💕💕pic.twitter.com/8mSFzCltPY

— Figen (@TheFigen) July 8, 2022