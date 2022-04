Video : वाकई इंसानों के पूर्वज हैं बंदर, दो पैर पर चलते मंकी को देखकर हो जाएगा यकीन !

Viral On Internet : हमने कई बार ये किताबों में पढ़ा है और सुना है कि इंसानों के पूर्वज बंदर थे. यानि बंदरों से ही इंसानों का विकास हुआ. अगर आपको इस मामले में अब भी को डाउट है तो आपको इंटरनेट पर वायरल हो रहा एक वीडियो (monkey running on 2 legs) ज़रूर देखना चाहिए, जिसमें एक बंदर बड़े ही स्वैग से दो पैरों पर वॉक (Monkey Walking on 2 Legs Video) करता हुआ नज़र आ रहा है.

आमतौर पर हम बंदरों को 4 पैरों पर उछल-कूद करते हुए देखते हैं, लेकिन वीडियो में दिख रहे बंदर का अंदाज़ ही निराला है, वो जितने स्वैग से सड़क पर वॉक करते हुए जा रहा है, वो देखने में बेहद अजीब है. किसी कॉन्फिडेंट मॉडल की तरह बंदर अपनी वॉक से इंटरनेट पर लोगों को इम्प्रेस कर रहा है. आप भी इसे ज़रूर देखिए.

बंदर का स्वैग देख हैरान हुए लोग

अच्छा-खासा, तगड़ा बंदर जिस तरह से सड़क पर एलीगेंस से वॉक कर रहा है, वो अलग ही लेवल का आत्मविश्वास है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर naturelife_ok नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो को अब तक 18 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं और उन्हें बंदर का रैंपवॉक खूब पसंद आ रहा है. वीडियो में बंदर बड़े ही आराम से सड़क पर कुछ दूर तक दो पैरों पर वॉक करता है और फिर बगल की रेलिंग पर कूदकर चढ़ जाता है. मज़ेदार बात ये है कि वो वहां भी दो पैरों का करतब दिखाते हुए पोल से पोल पर कूदते हुए निकल जाता है.

View this post on Instagram A post shared by Travel | Nature | adventure (@naturelife_ok)

लोगों को आया भरपूर मज़ा

वीडियो को 46 हज़ार से भी ज्यादा लोगों ने लाइक किया है और इस पर जमकर प्रतिक्रियाएं भी दी हैं. एक दिन पहले ही पोस्ट किया गया वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है, क्योंकि लोगों को ये मंकीवॉक बहुत पसंद आ रही है. कुछ यूज़र्स ने लिखा कि वो शो ऑफ कर रहा है, तो कुछ यूज़र्स का कहना था कि जानवर, इंसानों से भी ज्यादा अच्छा चल सकते हैं. बहुत से लोगों ने वीडियो पर हंसने वाले इमोटिकॉन के ज़रिये रिएक्ट किया है.

Tags: Amazing wildlife video, Viral news, Viral video news