Video : हवा में उड़ा पानी में रहने वाला मगरमच्छ, देखकर हैरान रह गए लोग

Crocodile Jump Video : कुछ सबसे ज्यादा खतरनाक जानवरों की बात करें तो उसमें शेर, बाघ और पानी में रहने वाले मगरमच्छ भी शामिल हैं. इन्हें कभी भी चिड़ियाघर में खुले में नहीं रखा जाता बल्कि पिंजरे के अंदर रखते हैं. मगरमच्छ बेहद शातिर शिकारी होते हैं और वे कब शांति से अपने शिकार का काम तमाम कर देते हैं, पता ही नहीं चलता. हालांकि इस वक्त मगरमच्छ का जैसा वीडियो वायरल (Crocodile Vertical Jump) हो रहा है, वैसा आपने पहले नहीं देखा होगा.

मगरमच्छ इतने दिलेर होते हैं कि ये जंगल के राजा शेर को भी देखकर नहीं डरते और अगर वो पानी में 4 मगरमच्छों के बीच घिर जाए तो ये खूंखार जानवर उनका भी काम तमाम कर देता है. खास तौर पर मगरमच्छ जब भूखा होता है, तो वो बेहद खूंखार हो जाता है और बिना कुछ सोचे-समझे हमला कर देता है. सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे एक वीडियो में इस जानवर का खूंखार रूप देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

The incredible power of a tail,

A salt water crocodile rising from the depths vertically, airborne from a stationary position using powerful oscillatory undulations of its tail, to latch onto a potentially unsuspecting prey

Filmed by Trevor Frostpic.twitter.com/YKuE3YCHTb

— Science girl (@gunsnrosesgirl3) July 17, 2022