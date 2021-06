साड़ी पहनकर सिलेंडर से एक्सरसाइज करती है ये महिला, देखकर छूट जाएंगे पसीने

सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ऐसी महिला का वीडियो वायरल (Viral Video on Social Media)हो रहा है, जो साड़ी पहनकर एक्सरसाइज़ (Video of Girl Exercises in Red Saree)कर रही है. दिलचस्प बात तो ये है कि ऐसी-वैसी नहीं, ये एक्सरसाइज़ भी वेट ट्रेनिंग की है. महिला का नाम शैली चिकारा (Shaili Chikara) है और वो सिलेंडर के ज़रिये के एक्सरसाइज़ कर रही हैं. उनका ये अंदाज़ इंटरनेट पर खूब छाया हुआ है.



View this post on Instagram A post shared by Shaili Chikara-Wonder Woman (@shaili_chikara)

View this post on Instagram A post shared by Shaili Chikara-Wonder Woman (@shaili_chikara)

शैली चिकारा पेशे से आईटी प्रोफेशनल हैं, लेकिन उनके इंस्टाग्राम अकाउंट (Instagram) को देखने से पता चलता है कि वो कितनी फिटनेस फ्रीक हैं. शैली सिलेंडर सिर्फ हाथों से ही नहीं, दांतों से भी उठा लेती हैं. लाल साड़ी में वो जहां सिलेंडर को जहां हाथ से उठाती दिख रही हैं, वहीं सिलेंडर में कपड़ा बांधकर वो उसे दांतों से भी उठा लेती हैं.





शैली के इस अंदाज़ को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कमेंट्स आ रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि सिलेंडर भरा हुआ नहीं है, तो कुछ ये भी कह रहे हैं कि शैली का सिलेंडर का काम है क्या?

वैसे शैली के सिलेंडर वाले एक्सरसाइज़ से उनका पूरा इंस्टाग्राम भरा पड़ा है. कुछ जगहों पर तो वे सिलेंडर के ऊपर बच्चे को बिठाकर भी एक्सरसाइज कर रही हैं. इंस्टाग्राम पर शैली के ढाई लाख फॉलोअर्स भी हैं.



शैली की फिटनेस देखकर लग रहा है कि वो खूब एक्सरसाइज़ करती हैं, लेकिन उनका लाल साड़ी वाला वीडियो पहली बार इतनी सुर्खियां बटोर रहा है. वे इंस्टाग्राम पर खुद को Certified Fitness Consultant बताती हैं.



