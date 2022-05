पेड़ की गुफा में बैठी साथी को खाना खिलाते हॉर्नबिल का वीडियो वायरल, ऐसा पक्षी है जो कभी नहीं छोड़ता साथ

कुदरत का करिश्मा अक्सर हमें चकित कर देता है. आम तौर पर जीवों में साथी बदलते रहना आम देखा गया है. साथ ही जीव-जंतुओ में नर को परिवार की ज़िम्मेदारी से मुक्त औऱ बेफिक्र देखा जाता है. लेकिन एक पक्षी ऐसा है जो न सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभाता है. बल्कि साथी का साथ देने के मामले में भी सबसे इमानदार होता है.

ट्विटर पर शेयर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हार्नबिल नाम का नर पक्षी पेड़ की गुफा जैसी जगह में बैठी अपनी साथी को खाना खिला रहा है. वीडियो IFS परवीन कासवान ने शेयर किया है. जिसमें उन्होंने इस पक्षी से जुड़ी तमाम खासियतों को परिचित कराया साथ ही पेड़ में छुपकर बैठी मादा साथी क खाना खिलाने के पीछे के कुदरती डेवलप और खूबसूरत सच से भी रूबरू करवाया. हमेशा साथ रहने वाले इस पक्षी का जोड़ा सबसे लंबा जीवन जीता है.

मादा उम्मीद से हो तो पूरी ज़िम्मेदारी उठाता है ‘नर हार्नबिल’

वीडियो में आप देखेंगे की एक हॉर्नबिल पेड़ पर बने एक छेद में बार—बार अपनी चोंच घुसा रहा है. दरअसल अपनी चोंच में पकड़-पकड़कर अपनी मादा साथी के ले खाना लाकर उसे खिला रहा है जो इस छेद जैसी गुफा के अंदर बैठी है और महीनों तक अंदर ही रहेगी. वो तब तक बाहर नहीं आएगी जब तक खुशखबरी न सुना दे. जी हां इस पक्षी की खासियत और स्वभाव ये है कि जब मादा हॉर्नबिल पेट से होती है तो दोनों उड़ कर एक नए घर की तलाश करते हैं फिर पूरी तरह सुरक्षित जगह को अपना ठिकाना बनाते हैं जहां भीतर गुफा जैसी जगह पर वो मादा हॉर्नबिल तक रहती है जब तक अंडे न देदे. और तब तक उसकी सुरक्षा और खाने-पीने के इंतज़ाम की सारी ज़िम्मेदारी नर पक्षी की होती है. वो दूर दराज से अपनी चोंच में दबाकर फल और बीज ले आता है और सकरी से खुली जगह के ज़रिए उसे अंदर बैठी चिड़िया के मुंह में डालने की कोशिश करता है. इस दौरान बहुत से बीज यहां-वहां गिर भी जाते हैं.

The most beautiful thing you will watch today. Great #Hornbill male is feeding the female who has locked her inside nest. This he will do for months !! pic.twitter.com/t42P2cvgz2

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) May 5, 2022