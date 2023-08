सोशल मीडिया पर कई बार कुछ ऐसी पोस्‍ट वायरल होती हैं, जिनसे इंसानों और जानवरों के बारे में दिलचस्‍प जानकार‍ियां मिल जाती हैं. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो ट्विटर (X)पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक अनोखे नस्‍ल के कुत्‍ते के बारे में बताया गया है. क्‍या आपने कभी ऐसा अजीब कुत्‍ता देखा है. बिल्‍कुल Horror Movie के किरदार की तरह नजर आता है. लेकिन इतना मशहूर है कि फेसबुक-इंस्‍टाग्राम के माल‍िक मार्क जुकरबर्ग के पास भी इसी ब्रीड का कुत्‍ता है.

ट्विटर (X)पर @Sciencegirl एकाउंट से इसे शेयर किया गया है. कैप्‍शन में लिखा है, हंगेरियन पुली, जो अपने लंबे, डोरीदार कोट के लिए जाना जाता है. आप देख सकते हैं कि इसका पूरा शरीर लंबे और डोरीदार कोट से ढंका हुआ है. देखने में यह ड्रेडलॉक की तरह नजर आता है. वह जैसे एक पहाड़ी से नीचे आता है. बाड़ पर कूदता है और खुशी से इधर-उधर दौड़ता है. उसके झूलते बाल देखकर इंटरनेट यूजर्स दंग हैं. वीडियो को लगभग 1.7 करोड़ बार देखा जा चुका है.

A Hungarian puli, known for its long, corded coat

📹 The Dreadlock Dog

— Science girl (@gunsnrosesgirl3) August 27, 2023