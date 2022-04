Video : शुतुरमुर्ग ने लगा दी साइकिल सवारों से रेस ! कड़ी टक्कर में आखिर किसकी हुई जीत ?

आप शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच (Interesting Facts About Ostrich ) के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे. आपने ये भी सुना होगा कि दुनिया में सबसे विशालकाय ये पक्षी उड़ने के लिए नहीं बल्कि तेज़ दौड़ने के लिए पहचाना जाता है. शुतुरमुर्ग की ये रफ्तार अगर लाइव देखनी हो तो आप सोशल मीडिया (Viral On Social Media) पर वायरल (Ostrich Racing with Cyclists Video) हो रहा एक वीडियो देख सकते हैं. जो इस वक्त जमकर देखा जा रहा है.

कहा जाता है कि सामान्य तौर पर शुतुरमुर्ग की रफ्तार 45 मील/ घंटा होती है, लेकिन वे इसे समय और परिस्थिति के मुताबिक 60 मील/घंटा तक पहुंचा सकते हैं. अफ्रीका में बहुतायत मात्रा में पाए जाने वाले ऑस्ट्रिच से जुड़े वीडियो जब सोशल मीडिया पर आते हैं, तो लोग इन्हें देखना भी खूब पसंद करते हैं. इस बार शुतुरमुर्ग सड़क पर साइकिल सवारों के साथ रेस लगाता हुआ नज़र आ रहा है.

साइकिल सवारों से लगाई रेस

वायरल हो रहे वीडियो में खाली पड़ी सड़क पर दो साइक्लिस्ट आराम से जा रहे होते हैं. इसी बीच वहां दौड़ता हुआ शुतुरमुर्ग पहुंच जाता है. जॉगिंग के मूड में टहल रहे शुतुरमुर्ग के दिमाग में जाने क्या आया कि उसने साइकिल सवारों से रेस लगानी शुरू कर दी. वो पहले धीरे-धीरे दौड़ता है और फिर तेज़ी से दौड़ने लगता है. दोनों साइकिल सवार उसके आगे-पीछे होते हैं और ऐसा लगता है, जैसे वो एक साइकिल सवार को पीछे छोड़कर दूसरे के पीछे भाग रहा है.

View this post on Instagram A post shared by (@theanimalnature_)

लोगों को खूब भाया वीडियो

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर theanimalnature_ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वडियो को अब तक लगभग 63 हज़ार लोग देख चुके हैं जबकि हज़ारों लोगों ने इसे लाइक भी किया है. वीडियो पर कमेंट्स करने वालों की भी कमी नहीं है. कोई इमोटिकॉन से अपनी भावनाएं ज़ाहिर कर रहा है तो कोई इस रेस की तारीफ कर रहा है. वैसे आपको भी ये रेस देखकर मज़ा आया होगा. हम आपको शुतुरमुर्ग के बारे में एक फैक्ट और बताते हैं कि उसके बात एक-दो नहीं 8 दिल होते हैं और वो बिना पानी पिए भी जिंदा रह सकता है.

