Viral : गजब है वेंडर का गुटखा बेचने का अंदाज़, बोला - 'मरना है तो मेरे पास आओ'

अपने सामान की बिक्री करना आसान नहीं होता है. सामान बेचने के लिए विक्रेताओं को खासी मशक्कत करनी पड़ती है. इसमें जो अपनी अलग स्टाइल (Viral Video of Gutkha Vendor) बना लेता है, वो मशहूर हो जाता है. सोशल मीडिया (Viral Video on Social Media) पर इस वक्त ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गुटखा बेचने वाला एक शख्स बिल्कुल अंदाज़ में अपनी मार्केटिंग (Marketting with Warning) कर रहा है.

आमतौर पर लोग अपने सामान को बेचने के लिए उसकी अच्छाई बताते हैं , लेकिन ये शख्स गुटखे (Gutkha Vendor Video) की जमकर बुराई कर रहा है. वो इससे होने वाले सारे नुकसान गिना रहा है और फिर लोगों से कह रहा है कि अगर वे इतना नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं तो उससे गुटखा ज़रूर खरीदें.

‘मरना हो तो मेरा गुटखा खाओ’

वायरल वीडियो में गुटखा बेचने वाला शख्स पैसेंजर ट्रेन में गुटखा की बुराइयां बताते हुए गुटका बेच रहा है. वह जोर-जोर से चिल्ला रहा कि गुटखा खाओ और कैंसर बुलाओ. इतना ही नहीं वो ये भी कहता है कि घर के जो नशेड़ी और नालायक हैं, यहां आकर मेरा गुटखा जरूर खरीदें. जिन्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है या मौत का इंतजार है. वे आएं और गुटखा खाए. वीडियो में आगे वो एक दूसरी लोकेशन पर भी इसी डायलॉग के साथ गुटखा बेच रहा है. गुटखा बेचने के इस अजीबोगरीब तरीके को देखकर लोग हंस रहे थे. वेंडर गुटखे को साफतौर पर ज़हर कह रहा था, फिर भी खाने वाले इसे खरीद रहे थे.

मज़ेदार कैप्शन और दिलचस्प रिएक्शन

इस वीडियो को 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी रुपिन शर्मा (Rupin Sharma IPS) सोशल मीडिया पर शेयर किया है. जिसके साथ उन्होंने मजेदार कैप्शन भी लिखा- गुटखा मार्केटिंग विद वॉर्निंग. इस वीडियो को अब तक 9000 से भी ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं. लोग इस पर कमेंट करते हुए लिख रहे हैं कि इस आदमी का मार्केटिंग स्टाइल ज़बरदस्त है. वहीं एक अन्य शख्स ने लिखा है कि देश में नेचुरल टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है.

