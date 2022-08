Video : दुल्हन की तरह बहने वाला झरना, 30 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा अद्भुत नज़ारा !

धरती पर कुदरत ने एक से बढ़कर एक चीज़ें दी हैं. कहीं समंदर, नदियां और झरने हैं तो कहीं ऊंचे-ऊंचे पहाड़ और बर्फ मौजूद हैं. ये चीज़ें हमारे ग्रह को बेहद खूबसूरत और आसानी से रहने लायक बनाती हैं. इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है. ऐसी ही जगहों के वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, तो हम इन्हें देखकर दंग रह जाते हैं. एक ऐसा ही झरने का वीडियो इस वक्त लोगों को चकित कर रहा है.

तमाम खूबसूरत जगहें दुनिया भर में मौजूद हैं, जहां कभी न कभी जाने की योजना हम सभी बनाते हैं. अपने देश में तो सुंदर झरने हैं हीं, दुनिया में और भी जगहों पर ऐसे खूबसूरत झरने मौजूद हैं. भारत के दूधसागर वाटरफॉल और अमेरिका का नायग्रा वाटरफॉल की चर्चा तो अक्सर होती है लेकिन इस वक्त ये अनोखा वाटरफॉल चर्चा में है, जिसका वीडियो देखने के बाद बहुत से लोग इसके होने और न होने पर ही बहस कर रहे हैं.

दुल्हन की तरह दिख रहा है झरना

News18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वायरल हो रहे वीडियो में एक झरना कुछ इस तरह से नीचे गिरता हुआ दिख रहा है कि एक दुल्हन की आकृति ऐसी बनती है. झरने को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई लड़की शादी वाले जोड़े में खड़ी हो. विदेशों में दुल्हनें सफेद रंग की पोशाक पहनती हैं और वीडियो में बह रहा झरना भी सफेद रंग के गाउन की तरह नज़र आ रहा है. ऊपर से जब झरना गिरना शुरू होता है तो लगता है जैसे ये सिर है और फिर नीचे आते-आते झरना पूरी तरह शादी के लिए तैयार हुई दुल्हन की तरह लगने लगता है. इस झरने को ‘वॉटरफॉल ऑफ द ब्राइड’ यानी ‘दुल्हन का झरना’ कहा जाता है. दावा किया जा रहा है कि ये अद्भुत झरना पेरू में मौजूद है.

This waterfall, located in Peru, is known as the “Waterfall of the Bride”. A nature’s wonder!

Credit: Talal Al Murad pic.twitter.com/axfJMEVsDm

— H0W_THlNGS_W0RK (@wowinteresting8) August 15, 2022