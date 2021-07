Viral: कौओं को भगाने के लिए किसान ने खेत में किया अजीबोगरीब जुगाड़, लोगों ने कहा यह इंसानों को भी डरा देगा

आपने गांवों में हरे-भरे लहलाते हुए खेत तो बहुत देखे होंगे, साथ ही खेत के बीच बना बिजूका (Scarecrow) भी देखा होगा, जो कि कौओं को भगाने के लिए बनाकर खेतों में लगाया जाता है. अब ऐसे ही एक स्केयरक्रो का एक वीडियो वायरल (Viral video of scarecrow) हो रहा है, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ पक्षियों को नहीं, इंसानों को भी डरा सकता है.दरअसल, ट्विटर (Twitter) पर @KaptanHindostan नाम से एक यूजर ने एक वीडियो अपलोड किया है, जो कि खेत में लगाए गए बिजूका का है. आपको बता दें कि खेत के मालिक ने कौओं को भगाने के लिए एक अजीबोगरीब जुगाड़ तैयार किया है, जिसे यूजर ने लोगों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफार्म (Social Media platform) पर शेयर करते हुए कैप्शन (Caption) दिया है, 'नेक्स्ट लेवल स्केयरक्रो' (Next Level Scarecrow). वीडियो में देखा जा सकता है कि स्केयरक्रो को एक औरत की तरह कपड़े पहनाए गए हैं. हरे स्वेटर और नीली स्कर्ट (Green Sweater and blue skirt) के साथ उसे लाल स्कार्फ और ग्लव्स (Scarf and gloves) भी पहनाए गए हैं. किसान ने इसे 'कुछ हटके' बनाने के लिए एक बड़े स्प्रिंग (Spring) पर डंडा लगा कर और उस पर साइकल (Cycle) का हैंडल लगाया है. जिसे देख कर ऐसा लग रहा है कि किसी महिला ने साइकल का हैंडल पकड़ा हुआ है. हांलाकि, इस वीडियो में बिजूका साइकल चलाता नहीं बल्कि एक ही जगह हैंडल पकड़ कर स्प्रिंग के चारों तरफ उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है.आपको बता दें कि अब तक लाखों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं. इस 9 सेकेंड के वायरल होते वीडियो को लोग जमकर रिट्वीट (Retweet) भी कर रहे हैं. देखने वाले कह रहे हैं कि यह सिर्फ कौओं या जनवरों को ही नहीं बल्कि इंसानों को भी डरा सकता है. वहीं कई लोग यह भी कह रहे हैं कि रात में इसे देख कर अच्छे-खासे इंसान की हालत खराब हो सकती है. एक यूजर ने कमेंट किया, 'रात में इसे देख कर तो इंसान को होलसेल (Wholesale) में हार्ट अटैक (Heart attack) आ सकते हैं.' एक शख्स ने मजाक करते हुए कहा, 'इतना भयानक बिजूका, सब्जियां-फसल भी डर कर सूख जाएंगी.' हांलाकि, इस बीच एक लड़के ने अपनी दोस्त को कमेंट सेक्शन में टैग (Tagging in comment section) कर पूछा, 'तुम वहां क्या कर रही हो?', जिसका जवाब लड़की ने हंसती हुई इमोजी के साथ जवाब दिया और कहा, 'डांसिंग'. बिजूका भले ही किसी चुड़ैल से कम न लग रहा हौ लेकिन इसने सोशल मीडिया पर लोगों का खूब मनोरंजन किया है.