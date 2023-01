अब खाइए 'पिटाई पराठा', बंगाल का फेवरेट फूड, कीमत जानकर भी रह जाएंगे दंग

भारतीयों को नाश्ते में मुलायम और फूले हुए पराठे खाना बहुत पसंद है. आटे या मैदे से बनी यह चपटी रोटी देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग वैरायटी में परोसी जाती है. आलू पराठा एक स्वादिष्ट मसालेदार आलू के मिश्रण से भरा होता है, गोभी पराठे में फूलगोभी का मिश्रण होता है और कोथू पराठा मसालेदार मसाले में डूबा हुआ पराठा होता है. अब पश्चिम बंगाल के पराठे की एक और किस्म ने लोगों को हैरान कर दिया है.

Ias Officer Supriya Sahu ने एक वीडियो साझा किया है. इसमें एक शख्‍स ‘पिटाई पराठा’ बनाते हुए दिख रहा है. हो गए न हैरान. साहू ने ट्वीट किया, कभी नहीं पता था कि आलू पराठा, गोभी पराठा, कोथू परोटा (मदुरै) का इस ‘पिटाई’ या ‘एंग्री’ पराठे से मुकाबला होगा.

लच्‍छे निकलने तक पीटते हैं

दरअसल इस वीडियो क्‍ल‍िप में पराठा बना रहा शख्‍स पराठे को बार-बार पीटता नजर आता है. ताक‍ि वह नरम हो जाए और तब तक पीटा जाता है जब तक क‍ि उसमें से लच्‍छे न निकल आएं. खाने वाले को यह बेहद स्‍वादिष्‍ट लगता है और कोलकाता में इसे खाने के लिए सुबह से शाम तक लाइन लगी रहती है.

Never knew aloo paratha, Gobhi Paratha, Kothu parotta( Madurai) have a competion in this ‘Pitai’ or ‘Angry’ Paratha 😝😂 @incredibleindia video courtesy https://t.co/y6gnFiZxSW pic.twitter.com/kpvo6Ef0cH

— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) January 21, 2023