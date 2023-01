सोशल मीडिया पर वायरल तमाम वीडियो आपको गुदगुदाते हैं, कई अच्‍छे संदेश दे जाते हैं. पर कई वीडियो गुलामी के दिनों की याद को ताजा करते हैं और लोगों को गुस्‍से से भर देते हैं. एक ऐसा ही वीडियो ट्व‍िटर पर इन दिनों वायरल हो रहा है. इसमें दिखाया गया है कि फ्रांस के पूर्व राष्‍ट्रपत‍ि की पत्‍नी और बेटी गरीब बच्‍चों पर सिक्‍के उछाल रही हैं. और वे बेचारे भीखमंगों की तरह जमीन से उठाते नजर आ रहे हैं.

वीडियो को ट्विटर पर @historyinmemes एकाउंट से शेयर किया गया है. 44-सेकंड की इस क्लिप में दिख रहा कि सफेद रंग के कपड़े पहनी दो मह‍िलाएं बच्‍चों के एक समूह पर सिक्‍के उछाल रही है. और बच्‍चे उन सिक्‍कों को पकड़ने के लिए हाथापाई करते नजर आ रहे हैं. इन मह‍िलाओं को फ्रांस के पूर्व राष्‍ट्रपत‍ि पॉल डूमर की पत्‍नी और बेटी बताया जा रहा है. वीडियो को 1.6 मिल‍ियन बार देखा जा चुका है. करीब 24 हजार लोगों ने इसे लाइक किया है और पांच हजार से ज्‍यादा लोगों ने इसे शेयर भी किया है. लोग इस पर तरह तरह की प्रत‍िक्र‍िया दे रहे हैं. कुछ लोग इसे ब्रिट‍िश उपनिवेशवाद से भी जोड़ रहे हैं.

The wife of former French President Paul Doumer and her daughter throwing coins at a group of Vietnamese children, 1900 pic.twitter.com/aOofkAwL9l

