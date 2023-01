एयर एंबुलेंस तो दुनिया के लिए वरदान हैं ही, घंटों में मरीजों को एक से दूसरे स्‍थान पहुंचा देती हैं. उसमें वेंट‍िलेटर समेत तमाम मेडिकल फैसी‍लिटीज होती हैं जो मरीजों की जान बचा लेती हैं. पर हर जगह इसे पहुंचाना आसान नहीं होता. क्‍योंकि एयर एंबुलेंस के लिए हवाईपट्टी का होना बहुत जरूरी है. पर हर जगह तो एयरपोर्ट है नहीं, खासकर पहाड़ों में यह दिक्‍कत और भी ज्‍यादा आती है. क्‍योंकि अगर एंबुलेंस से जाएं तो काफी समय लगता है. पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो इस मुसीबत में जान बचा लेगा. आनंद महिंद्रा ने वीडियो शेयर करते हुए इसे चमत्‍कार बताया.

सबसे पहले यह वीडियो @HowThingsWork_ से शेयर किया गया था. कैप्‍शन में लिखा था, पहाड़ों में बचाव के लिए एयर एंबुलेंस सेवा ग्रेविटी जेटसूट का परीक्षण कर रही है. मुश्किल इलाकों में जहां एयर एंबुलेंस के लिए पहुंचना नामुमकिन है, वहां यह मरीजों की जान बचा लेगा. एक बेहतर आइड‍िया. इस वीडियो को अब तक 24 लाख से ज्‍यादा बार देखा जा चुका है. यूजर इस तकनीक की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

Another futuristic mobility machine which won’t soon be a mass commuting device but will have powerful niche applications. The Jetsuit could transform rescue ops. Would like to see it deployed by @NDRFHQ pic.twitter.com/rz5gUzy6AR

— anand mahindra (@anandmahindra) January 28, 2023