शराब और मसालों में मिलाकर महिला ने लाइव Video में खाया जिंदा केंकड़ा, इंटरनेट पर लोगों दिए ऐसे रिएक्शन्स

लंदन: सोशल मीडिया पर ख्याति पाने के लिए लोग न जाने क्या-क्या तरकीबें अपनाते हैं. टिकटॉक पर कुछ ऐसा हीं अजीब वीडियो वायरल हो रहा है. लाइव वीडियो में एक एशियाई महिला जीवित केकड़े खा रही है. यूजर्स उस वीडियो पर अपने राय को लेकर बंटे हुए हैं. वीडियो क्लिप को टिकटॉक और इंस्टाग्राम सहित अन्य प्लेटफार्मों पर साझा किया गया है. वीडियो पर राय देते हुए कुछ लोगों ने भोजन करने वाली महिला पर ‘पशु क्रूरता’ का आरोप लगाया है. हालांकि अन्य लोगों ने इसके रक्षा में कहा है कि ये दक्षिण कोरिया और चीन सहित देशों के कुछ हिस्सों में ‘संस्कृति का हिस्सा’ है.

ऑनलाइन पोस्ट की गई दो क्लिप में महिलाएं जीवित केकड़ों से भरे कटोरे के सामने बैठी दिख रही हैं.वीडियो में महिला जिंदे केकड़े पर मसाले और शराब डालती है और उसे पूरा खा जाती है.

वीडियो देखकर कुछ दर्शक भयभीत हो जाते हैं, वहीं कुछ का कहना है कि यह क्रूर है और इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. एक यूजर ने पोस्ट किया: ‘इस तरह आपको परजीवी मिलता है.’ एक अन्य ने लिखा: ‘तुम उन्हें क्यों नहीं पकाओगे?’ वहीं एक यूजर ने लिखा है,’यह उनकी संस्कृति का हिस्सा है, उससे नफरत मत करो.एक ने लिखा: ‘मैंने एशिया में लाइव सीफूड खाया है, लेकिन निश्चित रूप से यह चीन में प्रचलित नहीं है.

Why is She Eating Live Baby Crabs Like They Chips?! 😂😂 #JamesAndreJeffersonJr pic.twitter.com/lSRg6glMSW

— James Andre Jefferson Jr. (@JamesJeffersonJ) May 26, 2022