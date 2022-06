भारत का वो हिस्सा, जहां पत्नी के प्रेग्नेंट होते ही पति कर लेता है दूसरी शादी, बीवी भी नहीं करती लड़ाई

इंसान की जिंदगी में शादी-ब्याह काफी महत्वपूर्ण इवेंट होता है. शादी-ब्याह जैसे बंधन को पवित्र माना जाता है. खासकर हिंदुओं में शादी का काफी महत्व होता है. भारत के कानून में भी हिंदू धर्म के अनुसार एक शादी करने की इजाजत है. लेकिन भारत के ही एक राज्य में ऐसा इलाका है जहां मर्द आराम से दूसरी शादी कर लेते हैं. इस शादी की इजाजत तब ही होती है जब शख्स की पत्नी प्रेग्ननेंट (Village Where Husband Remarry After Wife Is Pregnant) हो. ये शादी एक ख़ास मकसद से की जाती है.

सातों जन्म एक-दूसरे का साथ निभाने का वादा करने वाला पति पत्नी के प्रेग्नेंट होते ही दूसरी शादी कर लेता है. इसके बावजूद पत्नी या समाज उसे कुछ नहीं कहता. इसकी एक कहस वजह है, वो वजह है पानी. जी हां, पानी ही वो वजह है, जिसकी वजह से गर्भवती बीवी भी हंसी-ख़ुशी अपने पति की दूसरी शादी करवा देती है. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसी वजह है? आज हम आपको उस गांव की कहानी बताने जा रहे हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए एक पत्नी अपने पेट में बच्चा होने के बाद भी पति की दूसरी शादी करवा देती है.

पानी ढोने के लिए आती है दूसरी बीवी

ये अजीबोगरीब रिवाज है राजस्थान के बाड़मेर जिले का है. यहां बसे देरासर गांव में सदियों से एक अजीबोगरीब परंपरा निभाई जा रही है. जब भी इस गांव में किसी शख्स की पत्नी प्रेग्नेंट होती है, तब उसका पति तुरंत दूसरी शादी कर लेता है. इस शादी से उसकी पत्नी या गांव में किसी को ऐतराज भी नहीं होता. दरअसल, इस इलाके में पानी की काफी किल्लत है. ऐसे में महिलाएं दूर-दूर से जाकर पानी लाती हैं. लेकिन जब महिला पप्रेग्नेंट हो जाती है तो वो पानी नहीं भर पाती. ऐसे में शख्स दूसरी शादी कर लेता है.

पत्नी भी नहीं करती विरोध

इस इलाके में पीने के पानी की भारी किल्लत है. पुरुष तो घर के काम करते नहीं है. ऐसे में महिलाएं ही घूंघट डाल पानी भरने के लिए दूर-दूर तक चली जाती हैं. लेकिन जब एक महिला गर्भवती हो जाती है तो उसके लिए पानी लाना कठिन हो जाता है. ऐसे में महिला का पति दूसरी शादी कर लेता है ताकि घर में पानी की कमी ना हो. गर्भवती पत्नी घर पर आराम करती है और दूसरी बीवी पानी भरने जाती है. इस शादी को लेकर पानी के लिए पहली पत्नी भी कोई नाराजगी नहीं जताती.

