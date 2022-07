सालों से मॉल की दीवार के पीछे छिपा था राज, सिर्फ चाभी से ही खुलता है रहस्यमई दरवाजा

दुनिया में कई तरह के राज छिपे हुए (Hidden Secrets) हैं. पहले के समय में खजाने छिपे होते थे, जिसे ढूंढने के लिए लोग नक्शा से लेकर कई तरह की कहावतों को आधार बनाते थे. इनके आधार पर ही खजानों को ढूंढा जाता था. आज के समय में कई अर्बन एक्स्प्लोरर (Urban Explorer) सामने आ गए हैं. ये दुनिया के उन जगहों तक लोगों को ले जाते हैं जो होते तो उनकी आंखों के सामने हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते. हाल ही में एक शख्स ने ट्विटर पर मॉल की दीवार के पीछे छिपा ऐसा ही राज (Secret Behind Mall Wall) खोल कर लोगों को दिखाया.

अमेरिका के डेलावेर के विलमिंगटन में स्थित कॉन्कर्ड मॉल की दीवार के पीछे सालों से एक राज छिपा था. दीवार के पीछे बर्गर किंग का एक आउटलेट सालों से छिपा हुआ था. ये आउटलेट अभी भी सारे सामान से भरा हुआ था और इसे देखकर लोगों ने इसकी तुलना टाइम कैप्सूल से की. ये आउटलेट इतने सालों से वहां बंद था, इसके बाद भी अंदर से लोगों को फ्राइज और कचरा वैसा का वैसा ही मिला. इसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि मॉल के इस हिस्से में बर्गर किंग मौजूद था.

सिर्फ चाभी से मिलता है एक्सेस

मॉल के फर्स्ट फ्लोर पर ये आउटलेट सालों से छिपा हुआ था. इसकी तस्वीरें ट्विटर पर @RealJezebelley नाम से बने अकाउंट से शेयर की गई. इसमें आउटलेट ेमिन अभी भी रखे टेबल-कुर्सियां भी नजर आए. कैप्शन में जानकारी दी गई कि इस तस्वीर को अप्रैल 2022 मेदिन जोनाथन पृइट ने क्लिक किया था. जब इस तस्वीर के बारे में कॉन्कर्ड मॉल के जनरल मैनेजर टॉम दहलके से बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि जब उन्होने देखा था, तो वो ही स्तब्ध रह गए थे. ये आउटलेट सिर्फ एक चाभी द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है. आने-जाने वालों को ये नजर नहीं आता है.

A fully intact vintage Burger King was found behind a wall at the Concord Mall in Wilmington, DE. This photo was snapped by Jonathon Pruitt April of 2022. pic.twitter.com/G3V3SnJM3J

