Viral Video: 10 साल की उम्र में ही झड़ गए बच्ची के बाल, पार्लर में मिला खास तोहफा! चेहरे पर आ गई मुस्कान

मशहूर शायर निदा फाजली का एक शेर है, “घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाये! बच्चों की मुस्कान इतनी खास होती है कि उन्हें देखकर इंसान के हजारों गम मिट्टी में मिल जाते हैं. बच्चे चाहे किसी भी रूप, रंग, या मानसिक स्थिति के हों, वो होते बच्चे ही हैं. उन्हें छोटी-छोटी चीजों में बड़ी खुशियां मिल जाती हैं. हाल ही में एक वीडियो (Bald girl gets new hair) वायरल हो रहा है जिसमें एक मासूम बच्ची की मुस्कान देखकर आपका भी दिन बन जाएगा.

ट्विटर अकाउंट ‘गुन न्यूज मूवमेंट’ अपने सकारात्मक वीडियोज के लिए फेमस है. हाल ही में इस अकाउंट पर ऐसा ही के दिल छूने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बच्ची को बाल मिल जाते हैं. वीडियो के बारे में बताने से पहले आपको बता दें कि इसमें जो बच्ची नजर आ रही है वो डाउन सिंड्रोम (Down Syndrome) से ग्रसित है. साथ ही उसे एलोपेशिया (alopecia) नाम की बीमारी भी है जिसमें इम्यून सिस्टम बालों की जड़ पर हमला करता है और बाल झड़ जाते हैं.

Klara, a child with Down syndrome, has alopecia which creates hair loss. Look at her smile when she is fitted with a new wig.

“Sweet 10 yr old Klara was the absolute highlight of my week! She is so special, so beautiful, so brave, so confident, and has the sweetest personality!” pic.twitter.com/PIZI6nR7S9

— GoodNewsMovement (@GoodNewsMVT) March 6, 2023