बीच के पास मिली 100 साल की शार्क ने तोड़ा दम! दुनिया की सबसे दुर्लभ प्रजाति की मछली में थी शामिल

दुनिया में कई ऐसे जानवर हैं जिनके बारे में ज्यादा जानकर कोई भी उन्हें विचित्र (Amazing animals of the world) ही समझेगा. कई तो ऐसे भी हैं जिनसे जुड़ी ज्यादा जानकारी इंसानों के पास नहीं है. कई जीव पानी के अंदर रहते हैं, तो कुछ जमीन पर, मगर प्रकृति ने इन सभी को एक दूसरे से अलग और बेहद अनोखा बनाया है. ऐसी ही एक अनोखी मछली होती है ग्रीनलैंड शार्क (Greenland shark). ये शार्क की एक प्रजाति है. हाल ही में ब्रिटेन के समुद्र तट (Shark found near British beach dies) के पास मिली एक मछली की मौत हो गई है.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन के कॉर्नवॉल (Cornwall, Britain) में न्यूलिन हार्बर (Newlyn Harbour) में पिछले महीने 13 मार्च को एक मादा ग्रीनलैंड शार्क (Greenland shark Britain) मछली दिखाई दी थी. ये हार्बर के पास फंसी थी इसलिए इसे दोबारा समुद्र में छोड़ दिया गया था मगर अब पता चला है कि उसकी मौत हो गई है. आपको लगेगा कि ये इतनी भी विचित्र बात नहीं है. मगर विचित्र शार्क की मौत नहीं, शार्क की उम्र थी.

100 साल की थी उम्र

आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस शार्क की उम्र 100 साल (100 year old Greenland shark dies) के करीब थी. जूलॉजिकल सोसाइटी, लंदन, के जानकारों जब शार्क का पोस्ट-मोर्टेम किया तो उन्हें पता चला कि उसे दिमाग में इंफेक्शन या मेनिनजाइटिस (Shark dies from meningitis like brain infection) जैसी कोई समस्या थी. जानकारों का कहना है कि ग्रीनलैंड शार्क बेहद मजबूत और ताकतवर होती है और ये आधिकारिक रूप से पहला मामला है जब शार्क की दिमागी बीमारी से मौत हुई है.

250-500 सालों तक जीती है ये शार्क

आपको बता दें कि ग्रीनलैंड प्रजाति की शार्क की उम्र काफी ज्यादा होती है. 100 साल की इस शार्क को तो बच्चा ही माना जा रहा था क्योंकि इन शार्क्स की उम्र 250-500 साल (Greenland shark average age) तक भी हो सकती है. रिपोर्ट के अनुसार ये शार्क आर्कटिक के गहरे पानी में, सतह से 2-2.5 किलोमीटर नीचे ही रहती हैं. मगर ये यहां तक आई है तो इसके पीछे उसकी दिमागी बीमारी को ही कारण माना जा रहा है. पोस्ट मोर्टेम में ये पाया गया कि उसके दिमाग में इंफेक्शन हुआ रहा होगा.

