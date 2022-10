VIDEO: जब समुद्र में लहरों की तरह उठती-गिरती दिखी सैंकड़ों डॉल्फिन, कैमरे में कैद हो गया अनोखा दृश्य

हमारी धरती अद्भुत और अनोखे जीवों से भरी हुई है. इनसे जुड़ी सबसे खास बात है उनकी एकता जो हमें एकसाथ रहने की सीख देती है. आपने जानवरों को झुंड में देखा होगा जो साबित करता है कि एकता में ही शक्ति होती है. जब जानवर समूह में दिखते हैं तो वो दृश्य बेहद खूबसूरत नजर आता है. हाल ही में एक वीडियो वायरल (dolphins swimming viral video) हो रहा है जो इस बात को सच साबित कर रहा है. इस वीडियो में सैंकड़ों डॉल्फिन्स दिखाई दे रही हैं.

ट्विटर अकाउंट @Gabriele_Corno पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर जो वीडियो पोस्ट किया गया है वो काफी आकर्षक है और चौंकाने वाला भी है. इस वीडियो में सौंकड़ों डॉल्फिन (10,000 dolphins in sea video) पानी में तैरती दिख रही हैं. डॉल्फिन काफी समझदार जीव होती हैं और लोग डॉल्फिन्स के गजब के करतबों को देखने दूर-दूर से आते हैं, मगर इस वीडियो में जो नजारा दिखाई दे रहा है, वो शायद ही कहीं दिखाई देता होगा.

Exceptional superpod of over 10,000 dolphins spotted off the coast of Svalbard in Norway pic.twitter.com/gN3vXHjcFh

