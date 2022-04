बुजुर्ग महिला ने 100 साल से ज्यादा उम्र में बनवाया टैटू, 18 बच्चों की मां बना सकती है वर्ल्ड रिकॉर्ड!

इन दिनों टैटू (Tattoo) बनवाने का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. आपने बहुत से लोगों को टैटू बनवाते देखा होगा. कई लोग तो ज्यादा उम्र में भी टैटू बनवा लेते हैं मगर क्या आपने कभी किसी 100 साल के इंसान को टैटू बनवाते देखा है? हाल ही में एक महिला ने ऐसा ही किया जिसने 105 साल की उम्र में टैटू (105 year old woman makes tattoo) बनवाया है और लोगों को हैरान कर दिया है.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार ब्राजील (Brazilian woman becomes oldest woman to get tattoo) की रहने वाली एपिफानिया मारिया डी जीसस मेनडेस (Epifania Maria de Jesus Mendes) बीते 7 अप्रैल को 105 साल की हुई थीं. अपने जन्मदिन के मौके पर उन्होंने शरीर पर एक टैटू बनवाया था जिसका मतलब था, सिर्फ प्यार ही बनाता है. उन्होंने खुद से खुद को ये तोहफा दिया और अब बर्थडे जाने के बाद वो अपने आप को एक और तोहफा देना चाहती हैं.

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने को तैयार है महिला

मारिया का दावा है कि वो टैटू बनवाने वाली सबसे ज्यादा उम्र वाली महिला हैं और इस वजह से वो अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखवाना चाहती हैं. अब उनके शरीर पर कुल 4 टैटू हो चुके हैं जिनमें से दो उनकी दोनों जांघों पर है. एक टैटू में हमिंग बर्ड और फूल नजर आ रहा है जबकि दूसरे में गुलाब दिख रहा है. उन्होंने अपने बाकी टैटू 98 और 101 साल की उम्र में बनवाए थे. उन्होंने बताया कि उनको टैटू का आइडिया पहली बार तब आया था जब वो 90 साल की थीं.

100 लोगों से ज्यादा का है परिवार

रिपोर्ट के अनुसार मारिया का जन्म ब्राजील के उत्तर पूर्वी बाहिया राज्य में साल 1917 में हुआ था. उनके कुल 18 बच्चे (105 year old woman 18 kids) हैं. मारिया के सभी बच्चों, पोतों, पर पोतों और लकड़ पोतों को मिला दिया जाए तो उनका परिवार 100 लोगों से भी ज्यादा है. उनका पोता एन्जेल एक म्यूजिशियन है जो उनके साथ उनके लेटेस्ट टैटू को बनवाने गया था. उन्होंने बताया कि उनकी दादी को आइडिया 90वें जन्मदिन पर आया था. तब उनको लगा था कि वो मजाक है मगर वो सच हो गया था.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news