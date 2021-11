कोरोना के बाद गायब हो गया लड़के के मुंह का स्वाद, सड़े अंडे जैसा लगता है खाना! घोंटते ही हो जाती है उल्टी

कोरोना महामारी (Coronavirus Pandemic) का असर दुनिया से भले ही खत्म हो गया हो मगर अभी भी स्थिति पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है. भारत में भी कोरोना के कई सक्रिय मामले हैं और तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है. कोरोना को लेकर एक प्रमुख सिंप्टम जो देखने को मिला वो है मुंह का स्वाद चले जाना. लोगों को खाना बेस्वाद लगने लगा, नमकीन से नमकीन चीज का भी टेस्ट पता नहीं चला. मगर एक 11 साल के बच्चे के साथ को कोरोना के बाद कुछ ऐसा हुआ कि सब दंग हो गए. बच्चे को खाने के असल स्वाद की जगह हर चीज सड़े अंडे, और नाले के पानी जैसी टेस्ट करने लगी. यही नहीं कुछ चीजें तो उसे मल जैसी भी लगने लगीं.

इंग्लैंड के ओल्ड स्वान (Old Swan, England) में रहने वाली डॉन काफी (Dawn Kafi) ने लिवरपूल एको वेबासइट से बात करते हुए बताया कि उनके 11 साल के बेटे मैलिसी को इसी साल 20 सितंबर को कोविड डिटेक्ट हुआ था. मगर तब बच्चे को किसी भी तरह का कोई सिंप्टम नहीं था. बच्चा 10 दिनों के लिए आइसोलेट हुआ मगर उसी बीच उसके मुंह का टेस्ट खराब (Taste and Smell during Covid) हो गया. वो जो कुछ भी खाता उसे बेस्वाद लगता. जिसके कारण उसे उल्टी हो जाती. धीरे-धीरे वो कोरोना से तो ठीक हो गया पर उसके मुंह का टेस्ट पूरी तरह चला गया.

इंसानी मल और सड़े अंडे जैसा लगने लगा खाना

अब आलम ये है कि बच्चा जो भी खाता है वो उसे बेहद घिनौना स्वाद देता है. खाना उसे नाले के पानी और इंसानी मल जैसा स्वाद देने लगा जबकि पानी सड़े अंडे (Food Taste like Rotten egg and human faeces) जैसा लगने लगा. इन चीजों को खाकर उसके मुंह का स्वाद पूरी तरह बिगड़ जाता और उसे तुरंत उल्टी हो जाती. बच्चे की मां डॉन काफी का कहना है कि धीरे-धीरे उसे खाना देखकर ही उल्टी आने लगी और उसने खाना ही छोड़ दिया. बच्चे की मां ने कहा- मैंने खाना बनाना बंद कर दिया जिससे कि घर में खाने की खराब महक ना आए. मैंने हर वो चीज बनाई जो मैलिसी को पसंद थी पर उसे सब कुछ एक ही स्वाद का लगता था.

2 दिन में 2 किलो कम हुआ वजन

खुछ ना खाने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ा. महज 2 दिन में बच्चे का वजन दो किलो से ज्यादा कम हो गया. डॉक्टर्स ने बताया कि बच्चे को पैरोस्मिया हो गया है जिसमें इंसान की टेस्ट करने की शक्ति चली जाती है. हालांकि बाद में इलाज के वक्त डॉक्टरों ने कहा कि टेस्ट जाना बड़ी समस्या नहीं है, बच्चे का खाना छोड़ देना बड़ी समस्या है जिसकी वजह से उसकी सेहत लगातार गिरती जा रही थी. अभी भी बच्चे का इलाज जारी है.