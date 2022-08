आइंस्टीन-हॉकिंग से ज्यादा होशियार निकला 11 साल का बच्चा! दुनिया में 1 फीसदी लोगों का लड़के जितना है IQ

आपने अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफेन हॉकिंग (Kid intelligence higher than Einstein and Hawking) का नाम तो जरूर सुना होगा. दोनों अपने-अपने वक्त के दिग्गज वैज्ञानिक थे जिनका दिमाग आम लोगों से बहुत तेज था. दोनों ने इस दुनिया को अपनी थ्योरी और ज्ञान से नया आयाम दिया. पर क्या आपको लगता है कि ऐसे वैज्ञानिकों जैसा दिमाग किसी और के पास भी हो सकता है? आप कहेंगे कि हो सकता है, मगर दूसरे वैज्ञानिकों या ज्यादा उम्र के जानकार लोगों के पास ही संभव है. मगर हाल ही में एक 11 साल के बच्चे- (11 year old boy beat Einstein-Hawking with 162 IQ) का आईक्यू जानकर लोग दंग हैं क्योंकि वो इन दोनों ही वैज्ञानिकों से कहीं ज्यादा है.

स्कॉटलैंड के फीफे (Fife, Scotland) में रहने वाला एक 11 साल का बच्चा इन दिनों काफी फेमस हो रहा है. डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार केविन स्वीने (Kevin Sweeney) का IQ टेस्ट हुआ जिससे पता चला है कि उसका आईक्यू (Kid IQ more than Einstein and Hawking) अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफेन हॉकिंग से भी कहीं ज्यादा है. 162 स्कोर हासिल करने के बाद उसे मेन्सा नाम की आईक्यू सोसाइटी को जॉइन करने का भी ऑफर मिला है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना ज्यादा आईक्यू दुनिया में सिर्फ 1 फीसदी लोगों का होता है.

6 साल में याद कर चुका था केमिस्ट्री का पीरियॉडिक टेबल

इस छोटे बच्चे को ऑटिज्म बीमारी है. वो जब 6 साल का था तभी से उसे पूरा पीरियॉडिक टेबल याद हो गया था. प्राइमरी स्कूल शुरू करने से पहले ही उसने पढ़ना शुरू कर दिया था. डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार केविन एकलौता ऐसा बच्चा था जिसे एडिनबर्ग के क्वैकर मीटिंग हाउस द्वारा आयोजित आईक्यू टेस्ट में बैठने दिया गया था. आइंस्टीन या हॉकिंग ने कभी ये टेस्ट नहीं दिया मगर उनका आईक्यू बच्चे से कम माना जाता है.

बच्चे के माता-पिता सफलता से हैं खुश

बच्चे के माता-पिता को भी उसके ज्ञान पर गर्व है, उन्होंने बताया कि जब बच्चे को रिजल्ट बताया गया तो वो इतना खुश हो गया कि पूरे घर में उछलने-कूदने लगा. उन्होंने कहा कि केविन के जीवन में कई चुनौतियां हैं इसलिए वो आशा करते हैं कि इस सफलता से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि टेस्ट में उसकी उम्र का कोई भी नहीं था, सब उससे काफी बड़े थे और उसने पूरे टेस्ट में सबसे ज्यादा अंक हासिल किया है. बच्चे की मां ने कहा कि वो हमेशा से जानती थीं कि उनका बेटा जीनियस है और वो इस सफलता से बहुत खुश हैं.

