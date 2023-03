Viral Video: ब्रेन ट्यूमर से जंग लड़ रहा था बच्चा, बहादुरी के लिए मिला खास तोहफा, देखकर आंखों में आ गए आंसू!

मशहूर शायर निदा फाजली का एक शेर है- “घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाये.” बच्चों की खुशी के लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है. उनकी खुशी के आगे हर चीज न्योछावर कर दी जा सकती है. अगर बच्चे कमजोर या समस्याओं से जूझ रहे हों, तो उन्हें खुश करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है. हाल ही में कुछ लोगों ने एक बच्चे के साथ भी ऐसा ही किया. बच्चा ब्रेन ट्यूमर (Kid battling brain tumor gifted dog) से जंग लड़ रहा था और उसे ऐसी खुशी दे दी गई कि वो रोने लगा.

ट्विटर अकाउंट @Goodable अपने सकारात्मक वीडियोज (Positive videos) के लिए फेमस है. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें एक छोटे बच्चे को उसका मनचाहा तोहफा देते लोग दिख रहे हैं. वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा गया- “11 साल का एलिजाह ब्रेन ट्यूमर से जंग लड़ रहा है. बच्चे को काफी समय से एक पपी चाहिए था. इस एक पल में उसके सपनों को पूरा कर दिया गया. मेक-अ-विश फाउंडेशन का शुक्रिया.”

11-year old Elijah is battling a brain tumor. For as long as he can remember, he’s always wanted a puppy.

This is the moment his dream came true, thanks to the Make-A-Wish Foundation.

