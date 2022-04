14 साल की युवती को था पत्नी बनने का शौक, माता-पिता ने पार्टी में अंजान युवक से तय कर दी शादी!

दुनिया में जितने लोग हैं, उतनी ही अलग तरह की सोच भी हैं. कई लोगों को कुछ खयाल विचित्र लगते हैं जबकि जो उन खयालों का पालन करते हैं, उनके लिए वो जीना का तरीका होते हैं. पर जब बाकी की दुनिया से अलग खयालों (Weird lifestyle of people around the world) वाले लोगों के बारे में दूसरों को पता चलता है तो उनका हैरान होना लाजमी है. हाल ही में ऐसी हैरानी दर्शकों को तब हुई जब उन्होंने एक शो में 14 साल की युवती (14 year old girl wanted to become wife) की लाइफस्टाइल के बारे में पता चला.

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार टीएलसी चैनल के रिएलिटी टीवी शो ‘जिप्सी ब्राइड्स अमेरिका’ पर हाल ही में एक 14 साल की युवती की कहानी दिखाई गई जो अपने माता-पिता के साथ बंजारों (14 year old gypsy girl finds husband) की तरह जिंदगी जीती है. अमेरिका के जॉर्जिया (Georgia, America) में रहने वाली प्रिसीलिया (Priscilla) अपने पिता पैट बेबी (Pat Baby) और मां लुआन (Louann) के साथ रहती है. ये परिवार कारवां (caravan) में रहना पसंद करता है. यानी ये एक समुदाय होता है जिसके लोग घुमंतू प्रवृति के होते हैं और रहने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं.

पार्टी में कई युवकों ने उसे प्रपोज किया मगर उसने जिमी नाम के लड़के को पसंद किया. (फोटो: TLC/Youtube)

12 साल की उम्र में आदर्श पत्नी बनने की शुरू कर दी थी तैयारी

रिपोर्ट के अनुसार प्रिसीलिया जब 12 साल की थी तब उसने स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि वो आदर्श पत्नी (12 year old girl want to become perfect wife) बनने की प्रैक्टिस करना चाहती थी. टीएलसी से बात करते हुए प्रिसीलिया की मां ने कहा कि उनका परिवार बंजारों की मान्यताओं का पालन करता है जिसमें महिलाएं हाउसवाइफ होती हैं और पति की सेवा करती हैं, साथ ही घर संभालती हैं जबकि पति बाहर का काम देखते हैं. उनकी बेटी भी ऐसा ही करना चाहती थी. इसलिए उन्होंने बेटी के लिए लड़का देखना शुरू किया. अभी वो उसकी इंगेजमेंट कर देंगी और 25 साल की हो जाने पर शादी करेंगी.

14 साल की उम्र में ही चुन लिया अपना जीवनसाथी

प्रिसीलिया भी इस बात से खुश हैं. उनके माता-पिता ने पिछले साल हैलोवीन पर एक पार्टी रखी जिसमें बंजारा समुदाय से युवकों को न्योता दिया और प्रिसीलिया को मौका दिया कि वो अपना मनपसंद पति चुने. पार्टी वाले दिन प्रिसीलिया ने काफी भारी ड्रेस पहनी थी और उन्हें देखकर कई लड़के उनपर फिदा हो गए. उनके पिता का कहना है कि वो भी अपनी बेटी के लिए ऐसा लड़का चाहते हैं जो अच्छा हो. प्रिसीलिया ने इस पार्टी में जिमी नाम के लड़के को अपना जीवनसाथी चुना है.

