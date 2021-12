130 फीट ऊंची चट्टान पर बना है 1200 साल पुराना 'दुनिया का सबसे अकेला चर्च', पर्यटकों के जाने पर है रोक!

दुनिया में कई ऐसी अजीबोगरीब जगह (Weird Places Around The World) हैं जिनके बारे में लोग कम जाते हैं. इस वजह से ये जगहें दुनिया के लिए राज़ बन जाती हैं. आज हम आपको एक ऐसे चर्च के बारे में बताने जा रहे हैं जो कई सालों से 130 फीट ऊंची चट्टान (Church Situated on 130 feet stone pillar) पर बना हुआ है मगर कोई नहीं जानता कि वहां आखिर उसे बनाया कैसे गया. इसे ‘दुनिया का सबसे अकेला चर्च’ (world’s loneliest church) माना जाता है.

जॉर्जिया में स्थित कटशकी पिलर ( Katshki Pillar, Georgia) काफी फेमस है. ये 130 फीट ऊंची खंबे के आकार की चट्टान है जिसके ऊपर सालों पुराना एक चर्च बना हुआ है. हैरानी की बात ये है कि कोई नहीं जानता आखिर खंबे जैसी दिखने वाली चट्टान के ऊपर चर्च का निर्माण कैसे किया गया. चूना पत्थर से बनी ये चट्टान काफी मजबूत है और जानकारों का मानना है कि ये चर्च 10-20 साल पुराना नहीं, बल्कि 1200 साल (1200 year old church) से भी ज्याद पुराना है.



1200 साल पुराना है चर्च

वहां की मान्यताओं के अनुसार उस खंबे जैसी चट्टान को पिलर ऑफ लाइफ कहा जाता है. साल 1944 में एलेक्सजैंडर जैपरिड्स (Alexander Japaridze) नाम के पर्वतारोही और उनकी टीम पहली बार इस चट्टान पर चढ़ी थी. तब उन्हें खंडहर बन चुके दो चर्च मिले थे. उनका अंदाजा था कि वो चर्च पांचवीं या छठी शताब्दी के हैं. माना जाता है कि उस समय के साधु-सन्यासी दुनिया से दूर भगावन की खोज में निकल जाते थे. तो शायद इस चर्च में ऐसे ही प्रीस्ट रहा करते होंगे. मगर हाल ही कुछ स्टडीज ने ये दावा किया है कि ये चर्च 9वीं या 10वीं सदी का है.

पर्यटकों के जाने पर है पाबंदी

1990 के दशक में चर्च के खंडर का फिर से निर्माण शुरू हुआ और धार्मिक अनुष्ठान दोबारा शुरू किए गए. वहीं 2005 में मॉनेस्ट्री पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई. फादर मैक्सिमे क्वाटरडज़े (Maxime Qavtaradze) पिछले 20 साल से भगवान की तलाश में इस चर्च पर रह रहे हैं. वो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन चर्च को छोड़कर जाते हैं. आपको बता दें कि इस चर्च में सिर्फ साधु-महात्मा और पुजारी लोग ही जा सकते हैं. पर्यटकों के जाने पर रोक है. वैसे इस चर्च तक जाना भी बेहद मुश्किल है. इस पिलर तक जाने के लिए पैदल ट्रेक करना पड़ता है. फिर स्टील की सीढ़ियों पर 20 मिनट तक चढ़ने के बाद चर्च तक पहुंच सकते हैं.

