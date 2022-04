छात्र की अजीबोगरीब हेयरस्टाइल देख स्कूल ने लिया सख्त फैसला, युवक को 'काल कोठरी' में डाला!

स्कूलों में यूनिफॉर्म और बच्चों के पहनावे को लेकर सख्त नियम बनाए जाते हैं जिसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता. कई बार बच्चे नए फैशन से प्रेरित हो कर अलग-अलग तरह के बाल कटवाते हैं, अपनी यूनिफॉर्म को अलग-अलग स्टाइल देने की कोशिश करते हैं मगर उन्हें स्कूल से सजा भी मिल जाती है. हाल ही में इंग्लैंड के एक छात्र (England student weird hairstyle) के साथ ऐसा ही हुआ मगर हैरानी इस बात की है कि उसके मामले में बच्चे की ज्यादा गलती लग नहीं रही है.

इंग्लैंड के हल (Hull, England) में रहने वाले 14 साल के युवक चार्ली (Charlie) को उनके स्कूल किंग्सवुड अकादमी (Kingswood Academy) ने ऐसी सजा दी है कि वो तो हैरान हुए ही, उनकी मां भी हैरान रह गईं और इंटरनेट पर जिन लोगों ने भी इस बारे में जाना, वो भी दंग रह गए. डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार चार्ली ने हाल ही में, ईस्टर ब्रेक के दौरान अजीबोगरी तरह के बाल (14 year old boy hairstyle land him in trouble) कटवाए.

बच्चे को अकेले कमरे में डाल दिया गया जिसे सुनकर उसकी मां गुस्से से आगबबूला हो गई. (फोटो: HullLive/Donna Clifford)

बालों के कारण बच्चे को अकेले कमरे में बंद किया

चार्ली ने सिर के निचले हिस्से के बालों को पूरी तरह से साफ कर लिया और सिर्फ ऊपर की ट्रिम किए हुए बाल ही रखे. इस तरह की हेयरस्टाइल को भारत में आमतौर पर मिलिट्री कट कहा जाता है. जब वो ऐसी हेयरस्टाइल के साथ स्कूल पहुंचा तो स्कूल वालों ने उसे ‘काल कोठरी’ में बंद कर दिया. चार्ली की मां सैम डीस (Sam Deyes) को स्कूल से फोन मिलाया गया और उनको बताया गया कि चार्ली के बाल स्कूल के यूनिफॉर्म नियमों से मैच नहीं करते, इसलिए उसे आइसोलेशन यानी अकेले कमरे में बंद किया जाएगा. स्कूल ने आरोप लगाया कि बच्चे के दो रंग के बाल दूसरे छात्रों का ध्यान भटका रहे हैं, इसलिए उसे एक बंद कमरे के अंदर बने बूथ में रखा गया और वहां से पूरे दिन में उसे सिर्फ 2 बार टॉयलेट जाने की अनुमति थी.

स्कूल प्रशासन पर भड़की मां

मां ने कहा कि बच्चे पर फाइन लगाना ठीक है मगर इस तरह आइसोलेट कर देना उसकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है. जब उन्होंने स्कूल जाकर प्रशासन से जुड़े लोगों से बात की तो उन्होंने भी यही कारण बताया कि बच्चे के बाल दूसरे छात्रों का ध्यान भटका रहे हैं. इस बात से बच्चे की मां काफी नाराज है. उसने साफ किया कि बच्चे ने बालों में अलग से किसी रंग का इस्तेमाल नहीं किया है. मगर स्कूल प्रशासन का कहना है कि जबतक उसके बाल ठीक से नहीं उग आते, तब तक वो स्कूल नहीं आ सकता.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news