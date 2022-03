17 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई युवती! मां और नानी के बारे में बताई ऐसी बात कि उड़ गए लोगों के होश

किसी भी महिला के लिए मां (Motherhood) बनना जितनी खुशी की बात है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी की भी बात है. बानना बनने के बाद महिलाओं की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है इसलिए महिलाएं ऐसी उम्र में पैरेंट बनने का प्लान करती हैं जब वो खुद की जिंदगी को सिक्योर मेहसूस करती हैं और मां (What is right time to become mother) बनने लायक हो जाती हैं मगर एक युवती ने सोशल मीडिया पर सबको ये बताकर दंग कर दिया कि वो 17 साल की उम्र (17 year old girl become mother) में ही मां बन गई थी.

यूं तो मां बनने की कोई सही उम्र नहीं होती मगर 17 वाकई मां बनने के लिए छोटी उम्र लगती है. शैनन (Shannon) नाम की एक युवती ने 17 साल की उम्र में एक बच्चे की मां (Girl become pregnant at 17 years age) बन सभी को चौंका दिया है. द सन की रिपोर्ट के अनुसार शैनन एक टिकटॉकर हैं और उन्होंने अपने टिकटॉक पर कुछ वक्त पहले एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ और अपने परिवार से जुड़े कुछ शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में बताया.

मां और नानी भी कम उम्र में बन गई थीं मां

अपने बारे में बताने के अलावा उन्होंने अपनी मां और अपनी नानी के बारे में बताकर सभी को चौंका दिया. उन्होंने बताया कि उनकी मां 18 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई थीं जबकि उनकी दादी ने 16 साल की उम्र में बच्चे को जन्म दिया था. यही नहीं, शैनन की बहन भी 19 साल में ही प्रेग्नेंट हो गई थीं और बच्चे को जन्म दिया था. इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कम उम्र में प्रेग्नेंट हो जाने के क्या फायदे हैं.

शैनन के घर में मौजूद हैं 5 जेनरेशन

शैनन ने बताया कि उसके घर में उसकी 5 जेनरेशन अभी भी जिंदा है. वो इसलिए क्योंकि वे सब 21 साल से कम उम्र में ही मां बन गई थीं. सबसे ज्यादा उम्र उनकी मां की नानी हैं जो 91 साल की हैं. उन्होंने कहा कि जल्दी मां बनने का यही फायदा है कि बच्चे, अपने बुजुर्गों के साथ भी काफी वक्त बिता लेते हैं. उनके पोस्ट पर कई लोगों ने कमेंट किया है और अपनी प्रतिक्रिया दी है. कुछ लोगों का ये कहना है कि 17 साल की उम्र मां बनने के लिए ठीक नहीं है क्योंकि इतनी कम उम्र में शरीर नहीं रेडी रहता है और औरतें अपना करियर नहीं बना पाती हैं. जबकि एक शख्स उनकी इस बात से सहमत हुआ कि बहुत कम लोग ही अपनी परनानी से मिल पाते हैं.

