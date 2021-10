24 दिन के बेटे का काल बन गया 17 साल का बाप! पैसे खर्च करने से बचने के लिए दी मौत की सजा

किसी भी कपल के लिए माता-पिता (Parents) बनना उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी होती है. बच्चे को जन्म तो मां देती है मगर एक बाप (Father) के लिए भी पहली बार अपने बच्चे को गोद में उठाने का जो सुख होता है वो बेहद खास होता है. पिता अपने बच्चे को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है मगर हाल ही में एक पिता से जुड़ी ऐसी खबर सामने आयी है जिसने सभी को हैरान कर दिया. अमेरिका (America) के एक पिता ने अपने ही बच्चे की बेरहमी से हत्या (American Father Killed Son) कर दी है. जिसकी वजह बेहद चौंकाने वाली है.

अमेरिका (USA) के टेक्सास (Texas) के रहने वाले एक 17 साल (17 year old father) के नौजवान ने अपने 24 दिन के बच्चे (24 days son) को मौत के घाट उतार दिया. न्यूजचैनल 8 की रिपोर्ट के मुताबिक 17 साल के कैलेब ब्लेक ब्राउन (Caleb Blake Brown) पर अपने बेटे एमर्सन जिजमर (Emerson Ziesmer) की मौत का आरोप है. पुलिस ने मीडिया को बताया कि शख्स बच्चे पर पैसे नहीं खर्च करना चाहता था. वो अपने बच्चे के जन्म से खुश भी नहीं था और इसलिए उसे जैसे ही मौका मिला उसने अपने बच्चे को मार डाला. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला 9 अगस्त का है. बच्चे की मां रेशेल जिजमर (Rachel Ziesmer) कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में गई थी जब ब्राउन के साथ उसका बेटा कुछ मिनटों के लिए अकेला था. मौका पाते ही उसने बच्चे के पेट को जोर-जोर से दबाया और और कई बार हवा में उछालने लगा (father hurled infant into the air) कि तभी वो छत से जा टकराया जिसमें बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया. जब रेशेल बाथरूम से बाहर आयी तो उसने देखा कि ब्राउन ने बच्चे को गोद में लिया हुआ है. उसने फौरन बच्चे को लेटा दिया और चला गया. करीब एक घंटे बाद रेशेल ने महसूस किया कि बच्चे का शरीर हरा पड़ने लगा है और उसके माथे पर काफी पसीना है. यही नहीं, उसके हाथ और पैर ठंडे पड़ चुके थे और पीठ पर चोट भी थी.

वो तुरंत ब्राउन के साथ अस्पताल पहुंची मगर कुछ ही देर में वहां उसकी मौत हो गई. पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट में पाया गया कि बच्चे पसलियां अपनी जगह से खिसक चुकी थीं और उसके सर पर गहरी चोट भी लग गई थी. पुलिस ने ब्राउन को गिरफ्तार कर लिया जिसने ये कुबूल किया कि वो उस दिन बोर हो रहा था और सिर्फ बच्चे के साथ मस्ती करने के लिए उसने उसे 5 बार हवा में उछाला. यही नहीं, बच्चे की मां ने बताया कि ये पहली बार नहीं है जब ब्राउन ने बच्चे के साथ हिंसक व्यवहार किया था. वो जब 10 दिन का था तब ब्राउन ने उसे जोर से नोच लिया था जिसे वो रोने लगा था. रेशेल ने बताया कि ब्राउन इस बच्चे से खुश नहीं था. वो चाहता था कि रेशेल बच्चा अबॉर्ट कर दे मगर उसने मना कर दिया था. पैदा होने के बाद उसने कई दिन बच्चे को भद्दी-भद्दी गालियां भी दी थीं और उसे बदसूरत कहता था. ब्राउन नहीं चाहता था कि वो अभी एक बच्चे का खर्च उठाए इसलिए वो बच्चे से पीछा छुड़ाना चाहता था. ब्राउन 14 करोड़ रुपये की बेल पर ही अब जेल से छूट सकता है.