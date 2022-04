पहली बार वैक्सिंग कराने गई 17 साल की युवती, पार्लर वाली महिला ने शरीर देखते ही बता दिया चौंकाने वाला राज

वैक्सिंग (Waxing charge) का अर्थ है कि वैक्स के इस्तेमाल से शरीर के बालों को निकालना. ये काफी पेनफुल प्रोसेस होता है. हाल ही में एक ऑस्ट्रेलिया की महिला (Australian found she was pregnant while doing bikini waxing) ने पहली बार अपने वैक्सिंग के एक्सपीरियंस को सोशल मीडिया पर शेयर किया मगर सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की रही कि उसे पहली बार में वैक्सिंग करने वाली महिला ने ऐसी चौंकाने वाली बाात बताई जिससे उसकी जिंदगी बदल गई.

द सन वेबसाइट के अनुसार लौरा (Laura) नाम की महिला ने अपने टिकटॉक अकाउंट crimpytoses पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया जिसमें उसने बताया कि कैसे उसका वैक्सिंग का पहला अनुभव (First experience of Brazilian bikini waxing) उसके लिए बेहद शॉकिंग बन गया. लौरा ने बताया कि वो पहली बार ब्राजीलियन वैक्स करवाने 17 साल की उम्र में पार्लर गई थी.

पहली बार बिकिनी वैक्सिंग करवाने गई थी महिला

उसने बताया कि ब्राजीलियन बिकिनी वैक्स करवाने के दौरान वो काफी शर्मा रही थी. वो काफी छोटी थी और उसने एक स्कर्ट पहनी थी. उसने पार्लर वाली महिला से रिक्वेस्ट किया कि क्या वो अपनी स्कर्ट पहनी रह सकती है, बस वैक्सिंग के लिए वो स्कर्ट को ऊपर खिसका लेगी. पार्लर वाली महिला तो मान गई मगर उसके बावजूद भी लौरा को शर्म आ रही थी.

लौरा ने सोशल मीडिया पर अपनी पहली वैक्सिंग का अनुभव शेयर किया. (फोटो: Tiktok)

वैक्सिंग करने वाली महिला को हुआ प्रेग्नेंसी का शक

जब महिला ने वैक्सिंग करना शुरू किया तो उसे बेहिसाब दर्द मेहसूस हुआ. उसे वैक्स शरीर पर काफी गर्म लग रहा था और वो लगातार रोए जा रही थी. पार्लर वाली महिला उसे बार-बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि वैक्स उतना भी गर्म नहीं है जितना वो रिएक्ट कर रही है. मगर लौरा को वैक्स बेहद गर्म लग रहा था. तब महिला ने लौरा की तरफ देखकर पूछा कि क्या वो प्रेग्नेंट है? पार्लर वाली महिला (beautician found pregnancy of client while waxing) की ऐसी बात सुनकर वो दंग रह गई. उसने तुरंत ही उसे मना कर दिया. पार्लर वाली ने कहा कि वैक्स उसे ज्यादा गर्म लग रहा है इसका मतलब की वो शरीर से कमजोर है, इसलिए उसने प्रेग्नेंसी का अंदाजा लगाया.

लोगों ने महिला के अनुभव पर दी प्रतिक्रिया

लौरा ने कहा कि उसने अपने लास्ट पीरियड्स की डेट याद की और उसे ध्यान आया कि वो पीरियड मिस कर चुकी है. जब उसने बाद में अपना टेस्ट करवाया तो वो प्रेग्नेंट ही निकली. लौरा ने इस बात की हैरानी जताई कि सिर्फ शरीर देखकर कैसे पार्लर वाली को इस बारे में पता चल गया. उसके पोस्ट पर कई महिलाओं ने कमेंट कर अपने अनुभव भी बताएं और कहा कि उन्हें भी कई बार अजीबोगरीब तरीके से पता चला था कि वो प्रेग्नेंट हैं.

