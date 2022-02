तबीयत खराब लगने पर अस्पताल पहुंची 18 साल की युवती, डॉक्टर ने टेस्ट कर बताई ऐसी बात कि उड़ गए होश!

इंसानी शरीर बेहद विचित्र (Weird things about human body) होता है. कई बार शरीर में ऐसा कुछ हो जाता है जो हमें चौंकाने के लिए काफी होता है. कई बार ये हमें वैसे सिग्नल नहीं देता जैसे उसे किसी खास परिस्थिति में देना चाहिए जिसके जरिए हमें पता लग सके कि हमारे शरीर के अंदर कोई समस्या है. एक महिला के साथ भी ऐसा ही हुआ. एक दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो वो डॉक्टर (Woman shocked to know she is pregnant) की क्लिनिक पहुंच गई. मगर टेस्ट के बाद उसे जो पता चला वो बेहद चौंकाने वाला था.

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार 20 साल की जेस (Jess) टिकटॉक पर काफी फेसम हैं. वो अक्सर अपनी लाइफ से जुड़े वीडियोज शेयर करती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने कुछ वीडियोज शेयर किए जिसमें उन्होंने बेहद हैरान करने वाली एक घटना का जिक्र किया. जेस ने बताया कि जब वो 18 साल की थीं तब उनकी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसे वो पसंद करने लगीं.

प्रेग्नेंट निकली महिला

उन्हें मिले 4 ही महीने गुजरे थे जब एक दिन जेसी को अस्पताल (Woman went for medical checkup finds out pregnancy) जाना पड़ा. उन्होंने बताया कि कुछ वक्त से उनकी तबीयत उस दौरान ठीक नहीं लग रही थी इसलिए उन्होंने अस्पताल जाकर डॉक्टर से चेकअप (Woman’s checkup reveals pregnancy) कराने का निर्णय लिया. हॉस्पिटल में जब डॉक्टर ने चेकअप कर उन्हें उनकी तबीयत के बारे में बताया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. डॉक्टर ने बताया कि वो 26 हफ्ते की प्रेग्नेंट हैं और उन्हें क्रिप्टिट प्रेग्नेंसी (Cryptic Pregnancy) है. यानी वो प्रेग्नेंसी जिसमें मेडिकल टेस्टिंग से भी प्रेग्नेंसी का पता नहीं लग पाता है. ना ही महिलाओं को ऐसे में उल्टी होती है और उससे बड़ी बात ये कि पीरियड्स भी नहीं रुकते और पेट भी ज्यादा नहीं निकलता.

महिला ने ट्रोल्स को दिया मुंहतोड़ जवाब

जेस ने बताया कि लोगों ने तब उनकी इस बात के लिए आलोचना शुरू कर दी कि सिर्फ 4 महीने पहले मिले शख्स के साथ वो इतनी जल्दी इतनी नजदीक आ गईं कि प्रेग्नेंट हो गईं. जेस ने कहा कि वो प्रेग्नेंसी के पहले तक पीरियड्स रोकने वाली दवाएं खाती थीं इसलिए उन्हें पीरियड्स से भी इस बात का संकेत नहीं मिला. ट्रोल्स को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उन्होंने एक दूसरे वीडियो में बताया कि उनके बॉयफ्रेंड ने उनका साथ दिया और दोनों 2 सालों से साथ हैं और अब उनका बच्चा 18 महीने का हो चुका है. उन्होंने साथ में एक घर भी खरीद लिया है.

