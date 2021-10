बिना बिजली-दुकानों के आइलैंड पर रहती है 19 साल की युवती, ठंड में कई दिनों तक घर में रहना पड़ता है कैद!

जो लोग गांव में रहते हैं वो शहरों में बसने को, वहां की लाइफस्टाइल जीने को बेताब रहते हैं जबकि शहर वालों को गांव के शांत और सुकून भरे इलाके पसंद आते हैं. मगर दोनों की ली लाइफ काफी चुनौतियों से भरी होती है. पर इन दिनों एक महिला की चुनौतीभरी मगर रोमांचक जिंदगी के काफी चर्चे हो रहे हैं. वो इसलिए क्योंकि ये महिला ना ही किसी शहर में रह रही है और ना ही किसी गांव में. जिस महिला की हम बात कर रहे हैं वो एक छोटे से आइलैंड (Woman lives on island) में रहती है जहां, बिजली, इंटरनेट तो दूर, खरीददारी करने के लिए दुकानें तक नहीं हैं.

कनाडा (Canada) के पश्चिमी तट पर एक आइलैंड है जहां 19 साल की एला जिनवे शॉ (Ella Genve Shaw) अपनी मां और छोटी बहन के साथ रहती हैं. आइलैंड पर रहने का एला का अनुभव काफी चुनौतीभरा है और साथ में रोमांचक भी है. मिरर वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक एला जब काफी छोटी थीं तब से ही वो इस आइलैंड (Teenage girl lives on island with family) पर अपने माता-पिता के साथ रहती थीं. बाद में उनके पैरेंट्स का तलाक हो गया जिसके बाद उनके पिता सिएटल में रहने लगे. एला ने बताया कि आइलैंड पर सिर्फ 15 परिवार ही रहते हैं. वहां ना ही बिजली है, ना इंटरनेट की सुविधा है और ना ही खरीददारी करने के लिए दुकानें (Island with no electricity or shops) हैं. आइलैंड के सबसे नजदीक कैंपबेल रिवर शहर है जहां तक पहुंचने के लिए नाव से जाने पर 3 घंटे तक का वक्त लग जाता है. एला की मां पास के एक दूसरे आइलैंड पर नौकरी करती हैं. परिवार को जब भी कोई सामान लेना होता है तो उन्हें कैंपबेल रिवर तक ही जाना पड़ता है जहां उनके कई दोस्त रहते हैं और वहीं से वो लोग खरीददारी भी करते हैं और इंटरनेट जैसी सुविधाओं का आनंद भी उठाते हैं.

एला अपनी मां और छोटी बहन के साथ आइलैंड पर रहती हैं. (फोटो: Instagram/@ellagenve)

एला ने बताया कि जब मौसम खराब होता है तो उनका शहर से संपर्क टूट जाता है क्योंकि तब वो नाव के जरिए वहां तक नहीं जा सकतीं. ठंड के दिनों में तो और बुरा हाल हो जाता है. उन्हें 2 महीने तक आइलैंड पर ही रहना पड़ता है. ऐसे में ठंड शुरू होने से पहले उन्हें जरूरत की हर चीज जुटा लेना पड़ता है. उन्होंने बताया कि ज्यादातर खाना जो वे खाते हैं, आइलैंड पर ही उगाया जाता है. खाने के लिए वो चिकेन और डक भी पालते हैं. आइलैंड पर 15 परिवार हैं और एक छोटा सा स्कूल है जिसमें एक टीचर हैं जो हर उम्र के बच्चे को एक साथ पढ़ाती हैं. यही नहीं, आइलैंड ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में 45 मिनट तक का समय लग जाता है. अब जब एला बड़ी हो रही हैं तो उन्हें दुनिया देखने का बहुत शौक होता है. इसलिए वो दूसरे शहरों में भी घूमने जाती रहती हैं मगर तब परिवार से कनेक्शन बना पाना मुश्किल हो जाता है. एला का कहना है कि बचपन में उन्हें आइलैंड से बाहर रहने का मन करता था मगर अब ये आइलैंड ही उन्हें सबसे अच्छी और सुकून से भरी जगह लगती है.