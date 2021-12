इमारत की आग में फंसे 2 युवक, जान बचाने के लिए किया चौंकाने वाला काम, Video देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे!

सोशल मीडिया कई अजबगजब वीडियोज (Amazing Videos on Social Media) का भंडार है जहां आपको ऐसे-ऐसे वीडियोज दिख जाएंगे जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे. कई बार लोगों को दंग करने वाले वीडियो वायरल होने लगते हैं. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है जिसमें एक इमारत आग (2 Boys Escape Building That Caught Fire) की लपटों में घिरी हुई है और उसी के बीच दो युवक खिड़की (Teenage Boys Escape Fire Video) से लटके नजर आ रहे हैं.

ट्विटर अकाउंट गुडन्यूज मूवमेंट पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है जो न्यूयॉर्क सिटी (New York City) के ईस्ट विलेज का है. वीडियो में एक बड़ी इमारत में आग (Building Set on Fire Viral Video) लगी दिख रही है और इमारत के नीचे दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं मगर इमारत की खिड़की पर एक युवक लटका (Boys Slide Down From Building Pipe Viral Video) हुआ नजर आ रहा है. तभी अचानक एक और युवक खिड़की से बाहर निकल आता है और दोनों की जान बचाने की जंग जारी रहती है.

Yesterday morning 2 teens—a 13 and 18-yr-old— escaped a burning building in East Village, NYC. In the video you can see the first teen hanging from the window then stand up and hold on to a pole and help the second person.

